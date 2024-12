LEFANT M1: robot aspirapolvere lavapavimenti con 4000pa di potenza

Se vuoi sempre tenere il pavimento di casa pulito e lavato senza però doverti stressare la vita allora oggi puoi fare un colpaccio. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il robot aspirapolvere lavapavimenti LEFANT M1 a soli 179,99 euro, invece che 409,99 euro.

Ebbene sì, non è un errore di prezzo ma un’offerta tempo straordinaria che ti permette di risparmiare la bellezza di 230 euro sul totale, grazie uno sconto del 56%. Con questo dispositivo non dovrai più fare fatica per pulire i pavimenti, ci pensa lui. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

LEFANT M1: robot che aspira e lava in una sola passata

Con il robot aspirapolvere lavapavimenti LEFANT M1 avrai molto più tempo per te e farai meno fatica. Alle pulizia del pavimento ci pensa lui. Grazie a un’aspirazione potentissima da 4000 pa è in grado di raccogliere tutto lo sporco in una sola passata. E nello stesso tempo che aspira la sporcizia è in grado di lavare il pavimento grazie un serbatoio dell’acqua è un panetto in microfibra.

Gode di una navigazione LiDAR straordinariamente precisa ed è in grado di evitare tutti gli ostacoli che trova sul percorso. Puoi scegliere tra le varie modalità direttamente nella sul tuo smartphone e impostare la mappatura. È compatibile con Alexa e Google Home e possiede una super batteria in grado di durare per 150 minuti con una singola ricarica.

Insomma una promozione davvero straordinaria. Dato che sicuramente durerà poco dovrai essere veloce. Quindi prima che tutto sparisca vai su Amazon e acquista il tuo robot aspirapolvere lavapavimenti LEFANT M1 a soli 179,99 euro, invece che 409,99 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonata ai servizi Prime lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritta fallo subito cliccando qui.