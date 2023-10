LEDVANCE: 3 lampadine WiFi che controlli con la voce a 24€

Rendi subito intelligente la tua casa con una spesa davvero piccola. Se fai presto oggi su Amazon puoi acquistare 3 lampadine smart firmate LEDVANCE a soli 24,99 euro, invece che 34 euro. Tieni presente che questa offerta è un’esclusiva per i clienti Prime per cui se non sei ancora iscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Grazie a questo sconto del 26% in pratica pagherai ogni lampadina circa 8 euro, un vero affare. Potrai accendere le luci semplicemente con la tua voce oppure con lo smartphone quando non sei a casa. Avrai la possibilità di impostare la luce come desideri e consumerai anche di meno.

LEDVANCE: prezzo bassissimo per 3 lampadine smart fantastiche

Queste tre lampadine WiFi hanno una potenza di 14 W l’una e possono quindi sostituire le lampadine tradizionali da 100 W. Avrai un minor consumo e una luminosità eccezionale. Sono inoltre semplicissime da installare. Una volta agganciate devi scaricare l’app dedicata sul tuo dispositivo Android o iOS, e quindi seguire i pochi passaggi per collegarle alla tua rete WiFi e il gioco è fatto.

Se poi hai un dispositivo Echo le puoi collegare a quest’ultimo e controllare quindi le luci con i comandi vocali di Alexa o Google Assistant. Una funzione fantastica quando hai le mani impegnate. Puoi cambiare la temperatura della luce scegliendo tra un minimo di 2700K fino a un massimo di 6500K.

Insomma non c’è proprio tempo da perdere. Le unità disponibili sono pochissime e ovviamente le richieste stanno salendo alle stelle. Quindi vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello 3 lampadine smart firmate LEDVANCE a soli 24,99 euro, invece che 34 euro. Se completi l’ordine adesso le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.