L'Echo Show 8 (3a gen) è in offerta su Amazon ad un ottimo prezzo

L’Echo Show 8 (3a gen) è nuovamente in offerta su Amazon ad un prezzo interessante. I vantaggi di Alexa e quelli di un moderno smart screen in un unico dispositivo. Oggi può essere tuo a meno di 150€, grazie ad uno sconto del 12% sul suo normale prezzo di listino.

L’Echo Show 8 di terza generazione si posiziona come un eccellente equilibrio tra funzionalità avanzate e facilità d’uso, grazie a tante novità rispetto ai modelli precedenti. Con il suo schermo HD da 8 pollici e la nuova fotocamera da 13 megapixel, offre videochiamate di alta qualità con l’innovativa funzione di auto-framing, che garantisce di mantenervi sempre al centro dell’inquadratura anche mentre vi muovete.

Tra le altre cose, la terza generazione dell’Echo Show 8 ha introdotto anche la tecnologia Adaptive Content. Questa caratteristica intelligente adatta il contenuto visualizzato in base alla distanza dell’utente dal dispositivo, mostrando icone più grandi e dettagli aggiuntivi quando ci si avvicina​. Inoltre, il dispositivo è dotato di un hub integrato per la smart home compatibile con Zigbee, rendendo il controllo dei dispositivi domestici semplice e immediato.

La qualità audio è stata migliorata con speaker stereo e un radiatore passivo per bassi più profondi, rendendolo perfetto per ascoltare musica e podcast con un suono nitido e corposo. Alexa risponde più velocemente grazie al nuovo processore octa-core, rendendo le interazioni ancora più fluide e immediate. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito risparmiando!