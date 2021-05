La serie animata di League of Legends arriverà su Netflix questo autunno; finalmente gli appassionati del gioco più famoso per PC potranno esaltare. Abbiamo anche una finestra di rilascio per l’anime.

League of Legends: lo stavate aspettando?

La tanto attesa serie animata di League of Legends sta arrivando su Netflix. Il servizio di streaming ha confermato oggi che lo spettacolo, chiamato Arcane, sarà disponibile entro la fine dell’autunno. Lo spettacolo è stato annunciato per la prima volta nel 2019 come parte di un evento celebrativo per il decimo anniversario della Lega; l’anno scorso, lo sviluppatore Riot ha annunciato che Arcane sarebbe stato posticipato al 2021 a causa della pandemia.

The world of @LeagueofLegends is coming to Netflix.

Arcane drops this Fall. pic.twitter.com/7DJgqHpODM — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) May 3, 2021

Non sappiamo ancora molto dello show (potete avere un assaggio fin troppo breve nel teaser pubblicato sopra), ma fa parte di una grande spinta da parte di Riot per espandere LOL oltre il semplice gioco di strategia di base. Finora, questo include fumetti, un gioco di carte digitale, uno spin-off per dispositivi mobili e persino un antico gioco da tavolo. Una serie animata ha senso anche data la lunga storia di Riot con brevi filmati.

Arcane si inserisce anche nella recente strategia di Netflix di attingere al mondo dei videogiochi per nuovi programmi e film. Oltre al grande successo di The Witcher, c’è anche una nuova stagione di Castlevania in arrivo questo mese, un anime di Tomb Raider in arrivo, e persino il più grande rivale di LoL, Dota 2, che avrà il suo spettacolo.

Non dimenticate che, nel 2022, vedremo finalmente la prima serie TV dedicata a The Last of Us; i provini per gli attori e il cast artistico si stanno svolgendo in questi mesi. Siamo sicuri che, anche questo, sarà un capolavoro su tutti i fronti.

