Le vendite di display OLED di medie e grandi dimensioni sono aumentate del 156% nel primo trimestre del 2021; questo è quanto si evince dal portale di UBI Research.

Tutti pazzi per gli OLED

I dati provenienti dalla società di ricerche di mercato UBI Research indicano che il mercato dei pannelli OLED, in particolare le unità di medie e grandi dimensioni a livello globale, ha visto un massiccio aumento della domanda entro il primo trimestre di quest'anno. Ciò ha portato le vendite ad un impressionante 156% in più rispetto ai livelli precedenti ottenuti nel primo trimestre del 2020.

Gli OLED di medie e grandi dimensioni sono schermi utilizzati per TV, monitor, notebook e tablet. Il pannello da 10 pollici è il più basso all'interno di questo set. Secondo il portale UBI, le vendite del segmento hanno rappresentato circa 1,45 miliardi di dollari, ovvero il 17% in più rispetto al quarto trimestre del 2020, ma anno dopo anno, questo ha rappresentato il 156% in più rispetto alle vendite corrispondenti dello scorso anno.

Gli OLED per notebook e TV hanno contribuito in modo significativo all'agognata cifra, poiché le spedizioni di OLED per televisori next-gen sono state di circa 1,6 milioni di unità nei tre mesi terminati il ​​31 marzo 2021. La corrispondente spedizione di schermi OLED per notebook è stata di circa 1,1 milioni di unità. Con questi numeri, le TV hanno rappresentato circa l'82% delle vendite totali.

Anche i pannelli OLED più piccoli di 10 pollici hanno registrato un aumento delle loro spedizioni dalla Corea del Sud durante il primo trimestre. Nel trimestre sono state spedite circa 140 milioni di unità, con una crescita del 32,4%, anche se in netto calo rispetto al trimestre precedente. Questi sono gli schermi che vengono distribuiti su smartphone, smartwatch e altri dispositivi più piccoli. La società di ricerca colloca Samsung come fornitore leader di pannelli OLED, attraverso la sua divisione “Samsung Display”; questa rappresenta il 79% delle spedizioni di piccoli pannelli mentre LG rappresenta l'11%.

Home