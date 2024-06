Le spettacolari foto del primo Apple Store in Malesia

Nella giornata di ieri Apple ha presentato in anteprima Apple The Exchange TRX, il primo Apple Store in Malesia. La casa di Cupertino ha scelto per il suo primo store Kuala Lumpur, la capitale, con il negozio che sorge nel quartiere centrale degli affari Tun Razak Exchange (da qui l’utilizzo dell’acronimo TRX).

Oltre a essere il primo Apple Store in assoluto nel Paese asiatico, a colpire sono soprattutto le spettacolari immagini condivise dal colosso statunitense nel comunicato ufficiale. Se ancora non le avete viste, le trovate nella nostra gallery qui sotto.

Immagini

Il primo Apple Store in Malesia

Apple ha voluto fare le cose in grandi per il suo primo Apple Store in Malesia. In questo senso, le foto appena viste valgono più di mille parole.

La prima sorpresa arriva dalla posizione: di fatto l’Apple Store di Kuala Lumpur sorge sul tetto del centro commerciale The Exchange TRX, circondato dai grattacieli della capitale malese e da un lussureggiante giardino.

La realizzazione stessa del tetto lascia a bocca aperta: al fine di ridurre l’azione dei raggi del sole durante il giorno, Apple ha utilizzato strati tridimensionali con pannelli di vetro orizzonali. Non solo però, perché è stato progettato in modo da far penetrare la luce diurna da un’apertura centrale del tetto, così da illuminare gli interni, affidandosi al tempo stesso ad un’illuminazione artificiale dinamica. Geniale, infine, la scala scultorea in quarzo e vetro che collega i tre livelli del negozio, in cui sono esposti gli ultimi dispositivi della casa di Cupertino.

Apple The Exchange TRX aprirà ufficialmente sabato 22 giugno, quando in Malesia saranno le 10:00 del mattino.