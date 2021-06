Le spedizioni globali di smartphone aumenteranno del 12% nel 2021, nonostante i problemi di fornitura: questo è quanto si prevede da un recente report appena trapelato.

Smartphone: nonostante i problemi di fornitura, numeri da record

Un nuovo rapporto ha rivelato che il mercato globale degli smartphone dovrebbe vedere una crescita delle spedizioni quest'anno. La crescita prevista è di circa il 12%, con cifre di spedizione totali che raggiungono 1,4 miliardi di unità.

Secondo un rapporto di Canalys, la crescita delle spedizioni di device è indicativa della forte ripresa del mercato rispetto allo scorso anno. Nel corso del 2020, le spedizioni di cellulari sono diminuite del 7% a causa dei gravi vincoli di mercato causati dalla pandemia di Coronavirus. Ma con il mondo che si sta riprendendo dalla pandemia e con l'introduzione dei vaccini, il problema della fornitura di componenti emergerà come il nuovo collo di bottiglia per l'industria degli smartphone.

Secondo Ben Stanton, responsabile della ricerca di Canalys:

La resilienza dell'industria degli smartphone è davvero incredibile. C'è un forte slancio dietro i telefoni 5G, che hanno rappresentato il 37% delle spedizioni globali nel primo trimestre e si prevede che rappresenteranno il 43% per l'intero anno (610 milioni di unità). Ciò sarà guidato da un'intensa concorrenza sui prezzi tra i fornitori, con molti sacrificando altre funzionalità, come display o alimentazione, per ospitare il 5G nel dispositivo più economico possibile. Entro la fine dell'anno, il 32% di tutti i dispositivi 5G spediti avrà un costo inferiore a 300 dollari. È tempo di adozioni di massa.

Tuttavia, i vincoli di fornitura per i componenti limiteranno il potenziale di crescita delle spedizioni di dispositivi quest'anno. Per chi non lo sapesse, al momento il mondo soffre di una grave carenza di semiconduttori e di alcuni materiali componenti. Ciò ha portato a una serie di ordini arretrati e “L'industria sta combattendo per i semiconduttori e ogni marchio ne risentirà“, ha aggiunto Stanton.

Canalys VP of Mobility Nicole Peng ha dichiarato invece:

L'altro punto di vista è il prezzo. Poiché i componenti chiave, come chipset e memoria, aumentano di prezzo, i fornitori di smartphone devono decidere se assorbire tale costo o trasferirlo ai consumatori.

Inoltre, il report della società ha aggiunto che la pandemia ha persino causato cambiamenti permanenti nel mercato, con i canali che si sono trasformati dovendo adattarsi o morire durante il periodo di stallo dei mesi precedenti.

