Le spedizioni di smartphone aumenteranno ancora

IDC prevede che le spedizioni globali di smartphone aumenteranno del 5,3% nel corso del prossimo anno. Scopriamo i dettagli a riguardo.

Le spedizioni globali di smartphone in crescita per il 2022

L'ultima previsione fornita dal rapporto trimestrale dell'International Data Corporation (IDC) sulle spedizioni globali di smartphone indica che è prevista una discreta crescita del 5,3% per il 2022, nonostante le interruzioni dovute ai vincoli della catena di approvvigionamento e alla carenza globale di chip.

Precisamente, IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker indica che le vendite saliranno a 1,35 miliardi di unità, con un aumento del 5,3% rispetto allo scorso anno.

Il rapporto indica anche un terzo trimestre inferiore alle attese, che ha visto la carenza globale di componenti durare più a lungo, danneggiando così le proiezioni dei vari OEM di telefonia mobile. Queste sfide non dovrebbero migliorare drasticamente fino alla metà del 2022, abbassando così le previsioni per il prossimo anno al 3,0% rispetto alle precedenti proiezioni del 3,4%. Anche l'outlook per il 2021 è stato declassato al 5,3% dall'iniziale 7,4%, secondo il portale di ricerche online.

L'azienda afferma che nel complesso, le sfide legate alla logistica e alla carenza di componenti diminuiranno lentamente, con un tasso di crescita annuale quinquennale previsto del 3,5%. Ciò sarà guidato dalla domanda repressa, dalla continua transizione dai feature phone agli smartphone, nonché dal calo dei prezzi medi di vendita dei telefoni. IDC afferma inoltre che il problema della carenza di componenti ha gravemente colpito i modelli con modem LTE e ciò avrà un grave impatto sui fornitori con un mix più elevato di modelli 4G rispetto a quelli 5G. Questo, secondo IDC, è stato il motivo principale del declassamento delle prospettive per il terzo trimestre dell'anno corrente.

Il quarto trimestre vedrà un calo a una cifra, anche se questo potrebbe essere avvertito maggiormente nella regione dell'Asia-Pacifico, escludendo però da questa analisi Giappone e Cina. Tuttavia, a causa degli impressionanti numeri semestrali in tutte le regioni, solo la Cina vedrà un risultato piatto su base annua, mentre le altre regioni registreranno una crescita positiva. I numeri indicano anche che Apple rappresenta circa il 43% di tutte le entrate degli smartphone e che gode nel mercato asiatico di una quota di mercato del 17,1%.