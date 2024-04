Le Sony WH-1000XM5 sono in offerta ad un PREZZO BOMBA

Le cuffie wireless Sony WH-1000XM5 sono attualmente disponibili su Amazon con uno sconto del 35%, offerte a soli 272,99€ rispetto al prezzo originale di 419,00€. Questa opportunità unica combina prestazioni avanzate e un design sofisticato, rendendole una scelta eccellente per gli amanti della musica che cercano qualità e comfort.

Il cuore delle Sony WH-1000XM5 è il nuovo Processore Integrato V1, che lavora in sinergia con il Processore di Eliminazione del Rumore HD QN1 per offrire una riduzione del rumore ancora più efficace, stabilendo nuovi standard nel settore. Queste cuffie sono state progettate non solo per garantire una qualità audio superiore, ma anche per migliorare le chiamate, grazie alla tecnologia di rilevamento della voce e una nuova struttura che riduce il rumore del vento.

Queste cuffie top di gamma brillano anche grazie all’Adaptive Sound Control, che adatta automaticamente le impostazioni audio in base all’ambiente circostante e alle attività svolte. La funzione Speak-to-Chat è estremamente utile, poiché mette in pausa la musica automaticamente quando inizi a parlare, permettendoti di interagire con gli altri senza togliere le cuffie.

La connessione multipoint permette di collegare le WH-1000XM5 a due dispositivi contemporaneamente, facilitando la gestione delle sorgenti audio. Le funzioni Fast Pair e Swift Pair rendono il processo di abbinamento con dispositivi Android e Windows più veloce e intuitivo. Per quanto riguarda l’autonomia, le cuffie promettono fino a 30 ore di riproduzione con una singola carica, e la custodia pieghevole inclusa offre una soluzione pratica e sicura per il trasporto.

Non farti assolutamente scappare questa offerta e acquista subito le Sony WH-1000XM5 ad un ottimo prezzo!