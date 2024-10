Le soluzioni di energia GREEN di BLUETTI: i prodotti in offerta!

Con l’arrivo dell’autunno sicuramente i nostri picnic saranno sempre di più. Escursioni e gite fuori porta saranno all’ordine del giorno e bisogna sempre essere attrezzati per passare queste giornate in totale spensieratezza, divertimento e sicurezza. Questi tre ingredienti sicuramente dipendono molto anche da un fattore: l’energia green. Mai come adesso infatti questo risulta essere un tema centrale delle nostre vite, e per questo siamo qui per presentarvi due prodotti che non solo miglioreranno le vostre escursioni autunnali, ma di certo incrementano ancora una volta l’attenzione rivolta alla sostenibilità e all’energia pulita. Senza indugiare ancora presentiamo di seguito il BLUETTI AC180 ed il Charger 1.

BLUETTI Charger 1 | Caricatore Alternatore 560 W | Le soluzioni di energia GREEN di BLUETTI

Iniziamo subito dal prodotto più succulento: il BLUETTI AC180+Charger 1. Si tratta di una batteria portatile compatta e versatile ideale per essere trasportata ed utilizzata in sicurezza durante picnic, gite fuori porta o escursioni. Potendo vantare una potenza di uscita di ben 1800W ed una capacità di 1152 Wh si rivela la compagna perfetta per un campeggio o per una situazione di emergenza domestica in casa.

Vanta nove porte d’uscita per gestire contemporaneamente più dispositivi e sei modalità di ricarica: dai pannelli solari, al generatore della macchina.

La parola d’ordine è semplicità ed efficienza e in questo BLUETTI è maestra, infatti i tempi di ricarica di questo dispositivo sono veramente bassi, riuscendo a caricare dallo 0 all’ 85% in soli 45 minuti. L’efficienza e l’ecologia di questo prodotto sono inoltre garantiti dall’App BLUETTI che permette un pieno controllo del dispositivo.

Spostiamo adesso l’attenzione su un altro prodotto in grado sicuramente di salvarci da molte situazioni spiacevoli oppure di rendere le nostre gite all’aperto autunnali. Si tratta del Charger 1, che è un caricatore progettato per ricaricare in maniera rapida e sicura ogni dispositivo anche durante la guida.

Il punto di forza del dispositivo è la possibilità che ha di adattare il voltaggio e l’uscita, offrendo una flessibilità senza precedenti per tutte le diverse esigenze energetiche dei dispositivi che di solito siamo abituati ad utilizzare durante un campeggio o una gita fuori porta.

Alla base del suo funzionamento ci sono diversi algoritmi di monitoraggio intelligente che riesce sempre ad assicurare un flusso costante di energia mantenendo sempre sotto controllo la temperatura evitando spiacevoli surriscaldamenti. Anche questo prodotto è controllabile tramite app garantendo praticità e facilità di utilizzo.

