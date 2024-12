Le offerte natalizie di Oclean: bundle regalo a prezzi ridotti

Con l’arrivo delle festività, Oclean propone imperdibili offerte natalizie per migliorare la cura orale o regalare un sorriso indimenticabile a chi ami. Perché, come dice Oclean, “Your Smile is the Greatest Gift“. Dal 3 al 27 dicembre, approfitta di sconti esclusivi e promozioni su tutta la gamma di prodotti. Scopri di più sul sito ufficiale europeo di Oclean.

I prodotti in offerta

Couple Delux

Pensato per coppie e famiglie, include:

X Pro Elite

X Pro (Pink)

W10 Water Flosser

A10 Air Pump Flosser

Borsa tote elegante

Prezzo originale: 309,50 € | Prezzo scontato: 149,90€

Il W10 garantisce una pulizia ad alta pressione, mentre l’A10 offre un’azione delicata e mirata, ideale per l’uso quotidiano.

Couple Essential

Comprende:

X Lite S

A10 Air Pump Flosser

S1 UV Toothbrush Sanitizer

Ease Toothbrush

Prezzo originale: 179,60 € | Prezzo scontato: 129,90€

Una soluzione versatile che combina igiene ed eleganza.

Self-Care First

Include:

A10 Air Pump Flosser

Ease Toothbrush

Testine Easy Brush

2 N20 Nozzles

Filo interdentale

Prezzo originale: 109,59 € | Prezzo scontato: 89,90€

Perfetto per un’igiene orale completa.

X Pro Premium Bundle

Contiene:

Spazzolino sonico smart X Pro

Sei testine

Custodia da viaggio

Prezzo originale: 119,99 € | Prezzo scontato: 71,90€

Ideale per chi viaggia spesso.

Sconti e regali aggiuntivi

Con le offerte natalizie di Oclean, oltre ai bundle scontati, puoi ottenere vantaggi esclusivi in base all’importo speso: con acquisti sopra i 50 € avrai la spedizione gratuita, mentre a partire da 79€ riceverai uno sconto del 15% e una confezione di Dental Floss Picks.

Spendendo almeno 99€, lo sconto sale al 20% con l’aggiunta di due confezioni di Dental Floss Picks, e per ordini da 109€ in su, potrai beneficiare di uno sconto del 25% e ricevere una borsa tote in omaggio. Infine, con acquisti di almeno 129€, otterrai uno sconto del 30% insieme a uno sterilizzatore UV per spazzolini modello S1. Ricorda, però, che gli sconti sui bundle non sono cumulabili con quelli generali.