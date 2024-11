Le offerte di novembre invadono il PlayStation Store: quasi 3.000 giochi in offerta

È arrivato novembre e ciò significa una nuova ondata di promozioni su PlayStation Store. Questa volta gli sconti, che termineranno il 23 novembre, arrivano fino al 75% (ma in alcuni casi si aggirano attorno al 90%) e riguardano quasi 3.000 tra giochi e DLC.

Saldi di novembre: 10 giochi da non perdere

Tra i titoli in offerta, troviamo sia giochi recenti che quelli più datati, triple A ma anche indie di terze parti. Ecco, come sempre, una carrellata di giochi in offerta, per PlayStation 4 e PlayStation 5, selezionati da noi:

TEKKEN 8 a 39,99 euro (-50%)

a 39,99 euro (-50%) Resident Evil 4 Gold Edition a 29,99 euro (-40%)

a 29,99 euro (-40%) Persona 3 Reload a 34,99 euro (-50%)

a 34,99 euro (-50%) Bundle Crash Team Racing Nitro-Fueled + Spyro a 24,49 euro (-65%)

a 24,49 euro (-65%) Need for Speed Payback a 2,99 euro (-90%)

a 2,99 euro (-90%) Bundle Dragon Ball Xenoverse 1 e 2 a 14,39 euro (-84%)

a 14,39 euro (-84%) Assassin’s Creed The Ezio Collection a 14,99 euro (-70%)

a 14,99 euro (-70%) Far Cry 3 Classic Edition a 7,49 euro (-75%)

a 7,49 euro (-75%) Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX a 19,99 euro (-60%)

a 19,99 euro (-60%) UFC 5 Ultimate Edition a 54,99 euro (-50%)

I titoli in offerta sono davvero tantissimi: quasi 3.000, pronti per l’acquisto su PlayStation Store. Le offerte di novembre proseguiranno fino al 23 novembre e includono giochi e DLC per PlayStation 4 e PlayStation 5.

Puoi controllare l’intera lista di giochi e DLC in sconto direttamente sulla pagina ufficiale della promozione, a questo link.