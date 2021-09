Le nuove cuffie wireless 3D Pulse di PlayStation 5 saranno presto disponibili nella nuova (elegantissima) colorazione Midnight Black.

Pulse 3D: cosa cambia con il nuovo modello?

La PlayStation 5 ha un sacco di accessori e uno di questi è l'ottimo auricolare wireless Pulse 3D. Inizialmente, era disponibile solo nello stesso colore bianco della PS5, ma ora Sony ha presentato una variante chiamata “Midnight Black” che si abbina al controller Midnight Black DualSense.

La nuova colorazione ha due tonalità di nero opaca molto intrigante, a detta di Sony. Costerà 99 dollari, che si tradurranno in 99 euro da noi in Europa, non appena sarà disponibile per l'acquisto il mese prossimo presso i rivenditori autorizzati. L'headset consentirà ai giocatori di sperimentare appieno la funzione Audio 3D di PlayStation 5, incluso il Tempest 3D AudioTech.

Le cuffie wireless 3D Pulse dispongono di due microfoni nascosti e controlli per l'accesso accesso su una delle coppe. Hanno una durata della batteria di 12 ore e funzionano sia con PS5 e PS4. Non di meno, possono essere utilizzate anche con computer Windows e macOS compatibili grazie all'adattatore incluso. C'è un jack audio, quindi potete usarle in modalità cablata.

Sony ha anche rivelato che aggiungerà una nuova funzione di controllo dell'equalizzatore per l'auricolare quando lancerà il suo secondo importante aggiornamento per PlayStation 5. Gli utenti potranno scegliere tra i preset Standard, Bass Boost o Shooter, ma potranno anche creare il loro propri preset.

Saranno in grado di salvare fino a tre diverse impostazioni per un accesso rapido. Si scopre che questi preset potranno anche essere regolati tramite il Centro di controllo senza la necessità di uscire da un gioco.

