Negli ultimi anni, c'è stato uno sviluppo significativo per quanto riguarda le batterie per dispositivi. Inoltre, la ricarica rapida è un altro aspetto che ha visto una crescita notevole. Rachid Yazami, professore alla Nanyang Technological University, ha recentemente sviluppato un nuovo tipo di tecnologia di ricarica rapida per device mobili.

Batterie al litio: siamo vicini ad una svolta

Questa particolare tecnologia permetterà di caricare completamente le batterie al litio entro 10 minuti. Il risultato più noto del professore è l'invenzione del pratico anodo di grafite per batterie al litio intorno al 1983. La sua scoperta è attualmente alla base delle moderne batterie al litio.

Recentemente, il professor Yazami ha affermato che la sua azienda ha realizzato la tecnologia di ricarica rapida delle batterie al litio più veloce al mondo. Secondo il suo rapporto, la capacità è sette volte più veloce della fast charge di Tesla. Il metodo di ricarica tradizionale adotta la ricarica a corrente costante. Il circuito di carica controlla la corrente all'inizio e passa alla carica a tensione costante verso la fine del processo.

Tuttavia, il nuovo metodo si chiama “voltammetria non lineare“: qui la corrente cambia in impulsi durante tutto l'iter. Afferma che questo metodo equivale a salire un gradino. La tensione di ogni fase di carica viene mantenuta costante fino a raggiungere la tensione successiva dopo che sono stati soddisfatti determinati parametri. Questo metodo consente alla batteria di fare una breve pausa durante il processo di ricarica. Inoltre, la reazione chimica è leggermente diversa dalla carica a corrente costante.

Uno dei principali svantaggi dell'attuale tecnologia di ricarica è che influisce sulla durata della batteria. Yazami lo ha riconosciuto e ha espresso la speranza di prolungare la vita delle batterie al litio attraverso la propria invenzione. Lui ha spiegato:

Questa tecnologia di ricarica rapida può ridurre la pressione sulla batteria per prolungarne la durata. Probabilmente allungherà la vita del pacco batterie dei veicoli elettrici da 5 anni a 10 anni perché la tecnologia può ridurre la generazione di calore… Il mio sogno è nel futuro, è caricare le batterie dei veicoli elettrici per soli 10 minuti e ti ci vorrà per 800 chilometri.

Il professor Yazami ha affermato che quando Sony ha inventato per la prima volta la batteria agli ioni di litio, la densità di energia era di soli 90 Wh per chilogrammo. Tuttavia, in questo momento, la densità è quasi tripla: si parla di 270 Wh per chilogrammo. Al momento, l'ultima batteria commerciale è da 290 Wh per kg. Tuttavia, non esiste una produzione di massa di alcuna batteria che raggiunga i 300 Wh, questo perché avrebbe rischi per la sicurezza e una vita breve.

Ha anche previsto che con i miliardi di dollari di investimenti dell'UE, la percentuale di batterie al litio prodotte in Europa aumenterà in futuro, passando dall'attuale 3% al 20%.

