Le Nothing ear (1) sono scontate ad un SUPER prezzo su Amazon

Le Nothing ear (1) sono una delle proposte più interessanti nell Offerte esclusive Prime che termineranno alla mezzanotte di oggi su Amazon. Ancora per poche ore è, quindi, possibile acquistare le cuffie wireless di Nothing ad un prezzo scontatissimo.

Grazie all’offerta di Amazon, infatti, le Nothing ear (1) sono disponibili al prezzo scontato di 74,99 euro anziché 99,99 euro. Per gli utenti c’è la possibilità di scegliere tra la versione nera e quella bianca. In entrambi i casi c’è la possibilità di acquistare ad un ottimo prezzo delle cuffie TWS con cancellazione attiva del rumore in grado di offrire prestazioni di alto livello.

Nothing ear (1): l’offerta Amazon per il Prime Day è da cogliere al volo

Le Nothing ear (1) sono uno dei prodotti di riferimento della gamma Nothing, azienda che ha conquistato la ribalta grazie all’apprezzato smartphone Nothing Phone. Si tratta di cuffie TWS caratterizzate da dimensioni ultra-compatte e da un peso contenuto (appena 4,7 grammi per auricolare).

La compattezza e la leggerezza, però, non sono sinonimo di scarsa autonomia. Con le Nothing ear (1) si può contare su circa 5 ore di ascolto continuato con l’autonomia che si estende fino a 34 ore grazie alla carica aggiuntiva della custodia, che supporta la ricarica wireless. C’è anche il supporto alla ricarica rapida. Bastano 10 minuti di ricarica per ottenere un’autonomia di un’ora e mezza di ascolto. Per una carica completa bastano 52 minuti (2,5 ore in modalità wireless).

Le Nothing ear (1) offrono anche un’autonomia di categoria superiore grazie al driver dinamico da 11,6 mm e al supporto alla cancellazione attiva del rumore. Da segnalare anche la certificazione IPX4 e il supporto alla tecnologia Clear Voice con tre microfoni integrati in grado di garantire un’eccellente resa audio. Le cuffie sono compatibili con dispositivi Android (5.1 e versioni successive) e iOS (11 e versioni successivi).

Con le offerte esclusive Prime, fino alla mezzanotte di oggi, è possibile acquistare le Nothing ear (1) all’ottimo prezzo di 79,99 euro invece che 99,99 euro. La possibilità di scegliere tra la versione bianca e quella nera, proposte allo stesso prezzo, rappresenta un ulteriore plus da considerare per cogliere al volo quest’offerta eccellente.

