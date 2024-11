Le migliori friggitrici ad aria in offerta al Black Friday Amazon 2024

Dota la tua cucina di un elettrodomestico che fa la differenza: una volta che provi una delle friggitrici ad aria non torni indietro. Il forno tradizionale? Comodo ma consuma più energia e devi preriscaldarlo. Con questo sistema di cottura, invece, abbrevi i tempi e non solo: sporchi il minimo! Praticamente anche se non sei uno chef provetto è impossibile sbagliare la cottura. Con display LED touch e programmi di cottura già installati, non ti resta che scegliere cosa mangiare e aspettare che la cottura sia completata. Philips, Cosori e Cecotec sono solo alcuni dei marchi più ambiti e buone notizie per te perché sono tutti in offerta al Black Friday Amazon 2024. Scegli la variante che più si adatta alle tue esigenze e aggiungila al carrello ora.

Black Friday Amazon 2024: friggitrici ad aria eccezionali in sconto

Eccezionalmente comode e ormai disponibili in tantissimi formati per soddisfare ogni esigenza e gusto. Le friggitrici ad aria sono elettrodomestici che hanno colonizzato le cucine di qualunque casa e si sono rivelate di una comodità stupefacente. Le migliori in offerta al Black Friday Amazon 2024 sono:

Philips Serie 3000 XL con cestello 6,2L al PREZZO di 77,99€ con sconto del 48%.

Cecotec Cecofry Bombastik con cestello da 6L al PREZZO di 54,90€ con sconto del 20%.

Cecotec Cecofry Full Inox Pro 5500 con cestello da 5,5L al PREZZO di 49,90€ con sconto del 23%.

COSORI Air Fryer con cestello da 5,5 L al PREZZO di 84,99€ con sconto del 39%.

ARDES FRIGGISANA INFINITY con cestello da 8L al PREZZO di 55,49€ con sconto del 30%.

Moulinex Easy Fry Max con cestello da 5L al PREZZO di 69,99€ con sconto del 53%.

Cecotec Cecofry Experience con cestello da 6L al PREZZO di 59,90€ con sconto del 33%.

Princess Forno Deluxe con capienza da 11L e più ripiani al PREZZO di 94,99€ con sconto del 37%.

Ariete 4630 con cestello da 9L al PREZZO di 89,99€ con sconto del 25%.

Philips Airfryer Serie 2000 con cestello da 6,2L al PREZZO di 79,99€ con sconto del 27%.

Ariete 4632 con design Vintage e cestello da 16L al PREZZO di 99,99€ con sconto del 29%.