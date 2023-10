Le migliori App per il fitness del 2023

Settembre è appena passato e ha segnato l’inizio delle buone abitudini per questo nuovo anno che sta per arrivare. Tra le prime cose da cui fare i conti dopo le vacanze è la propria salute personale, sia fisica che mentale. In questo caso, al giorno d’oggi, lo smartphone e i dispositivi possono essere uno strumento efficace per raggiungere i propri obiettivi di fitness, grazie a delle applicazioni in grado di monitorare i progressi per quanto riguarda l’attività fisica, il movimento e tutto ciò che riguarda lo sport. Le applicazioni che possono aiutare in questo percorso sono molteplici e offrono diverse funzioni, come la creazione di piani di allenamento personalizzati, la registrazione dei dati biometrici, la motivazione e il feedback, la possibilità di interagire con altri utenti o con dei trainer professionali e molto altro. Ecco allora quali sono le migliori app per il fitness da scaricare per il proprio benessere.

Nike training club: lo sport a 360°

Al primo posto si trova la famosissima app Nike Training Club, questa applicazione permette di allenarsi con più di 200 programmi gratuiti e personalizzati, in base al proprio obiettivo e al proprio livello di forma fisica. La particolarità di questa app è la possibilità di scegliere i corsi in base alle proprie disponibilità di tempo, di attrezzatura, di spazio e di preferenze. Infatti, si trovano corsi di yoga, esercizi senza attrezzatura, workout intensi o rilassanti, adatti per ogni esigenza e ogni occasione. L’applicazione permette di seguire i corsi in video, con le istruzioni dettagliate e la musica motivante, e di allenarsi sia a casa, in palestra o anche all’aria aperta.

Per evitare di perdere tempo per allenamenti e obiettivi poco validi, Nike Training Club permette anche di monitorare la propria forma fisica con dei test periodici e dei feedback personalizzati. È infatti possibile pianificare i workout direttamente dall’app e organizzare il programma dell’allenamento ideale per le proprie esigenze. Inoltre, sempre nell’app, i master trainer saranno in grado di aiutare a capire su quale direzione orientarsi e quali sono i punti di forza e di debolezza da migliorare. Oltretutto, è possibile monitorare i progressi e confrontarsi con vari traguardi nella sezione attività dell’app. L’applicazione è gratuita e disponibile sia sullo store Google Play che Apple Store.

FitOn: per restare in forma

FitOn è l’app ideale per supportare la perdita di peso e il percorso per restare in forma. L’applicazione permette di seguire dei video gratuiti da effettuare in casa, ma anche dei programmi di fitness personalizzati e meditazioni guidate. È possibile tenere lo stress sotto controllo, oltre a mantenere una forma fisica adeguata agli obiettivi prefissati. La sua nota positiva è che è un’app che riesce a integrare tutte queste funzionalità in modo gratuito, anche se ci sono la possibilità di estendere un abbonamento a pagamento per delle funzioni extra.

Ovviamente, tutto il programma di FitOn è personalizzabile a seconda della parte del corpo che si vuole esercitare, della durata e del tempo a disposizione. Inoltre, se è necessario avere un input per ricominciare gli allenamenti, è possibile impostare una notifica per quando si intende iniziare l’allenamento.

Gymshark Training

Gymshark Training è un’applicazione gratuita che ti permette di avere sempre a portata di mano i tuoi allenamenti. Con questa app, puoi scegliere tra centinaia di programmi di fitness creati da esperti, per qualsiasi livello, obiettivi e tempo a disposizione. Inoltre, permette di monitorare i progressi, registrare le prestazioni e condividere i risultati con la community Gymshark.

Inoltre, l’app ti offre dei video dettagliati che ti mostrano come eseguire correttamente ogni esercizio e ogni workout. L’app è disponibile gratuitamente su Google Play e su App Store, ed è compatibile con i dispositivi Android e iOS.

Adidas training

Adidas Training: workout è un’app completa che permette di seguire i propri piani di allenamento su misura. Adidas è un’applicazione semplice intuitiva che permette di osservare più di 180 esercizi. Tra le scelte prestabilite si trovano degli allenamenti che variano dai 7 ai 45 minuti ideali per tutte le esigenze. Ma non solo, permette di creare dei veri e propri workout personalizzati, ideale per mettersi alla prova e monitorare i propri progressi. L’applicazione permette anche di seguire consigli sulla salute e la nutrizione che aiutano a migliorare il percorso di salute fisica. In sostanza l’app permette di ottenere;

180 esercizi, con video che mostrano come eseguirli correttamente;

Workout personalizzati per creare dei veri e propri workout personalizzati, scegliendo la durata, l’intensità e la parte del corpo da allenare;

Allenamenti predefiniti;

Monitoraggio dei progressi;

Consigli sulla salute e la nutrizione che aiutano a migliorare il percorso di salute fisica;

Notifiche impostare delle notifiche per non perdere mai nessun allenamento;

Preferiti, per creare una cartella con i preferiti e seguire l’esercizio ogni volta che vuoi.

Adidas Training è un’app gratuita che puoi scaricare su Google Play o su App Store.

Freeletics: HIIT Fitness Coach

Freeletics: HIIT Fitness Coach è l’applicazione numero uno di fitness in Europa, oltre a essere completa e ideale per programmare gli allenamenti personalizzati. L’app promette di aiutare l’utente a raggiungere in fretta i propri obiettivi, con la possibilità di monitorare il proprio percorso e migliorare la propria forma fisica. I workout sono ideali per ogni esigenza, sia per chi si allena da casa e sia per chi lo fa in palestra. Inoltre, sono presenti piani di allenamento per ogni livello: non è indispensabile aver già lavorato sul proprio fisico, dato che partono da difficoltà principianti, intermedi o avanzati, a seconda dell’esigenza.

Tra le altre funzioni, è possibile scegliere anche il gruppo muscolare da allenare, basterà inserire dalla lista il percorso che si preferisce percorrere, come addome, parte superiore del corpo, corpo intero, eccetera. Per poi inserite la durata del workout e anche l’intensità. In questo modo è possibile ottenere la forma fisica desiderata senza commettere errori o seguire consigli sbagliati. Infine, l’app offre la possibilità di seguire allenamenti personalizzati con sessioni audio che sanno guidare passo dopo passo.

Sfida fitness 30 giorni

Sfida fitness 30 giorni all’App ideale per mettersi in gioco, lo scopo di questa app è quello di aiutare a migliorare la salute e la forma fisica seguendo il programma indicato per 30 giorni. Il programma è stato studiato da professionisti, per allenarsi in sicurezza e con efficacia. Con questa app è possibile scegliere tra diverse sfide, a seconda della parte del corpo da allenare o dell’obiettivo che vuoi raggiungere.

Tutto questo, seguendo delle istruzioni video che mostrano come eseguire correttamente ogni esercizio. Infine, monitorare comodamente da smartphone i progressi con dei grafici che mostrano le calorie bruciate, i minuti di allenamento e il numero di esercizi completati.

Burn.Fit: per monitorare i progressi

Burn.Fit permette di monitorare il progresso dell’attività fisica e il raggiungimento dei propri obiettivi di fitness e salute. Nello specifico le funzioni di BurnFeat sono:

Scegliere tra diversi obiettivi;

Seguire dei piani di allenamento personalizzati;

Accedere a una vasta libreria di esercizi;

Monitorare i dati biometrici;

Ricevere feedback e consigli.

JefIT: l’app popolare per l’esercizio fisico

JefIT è l’applicazione più popolare per chi ama l’esercizio fisico e la palestra. È ideale per tutti i livelli di allenamento, sia per i principianti sia per i professionisti. Basta inserire all’interno dell’app le proprie informazioni e ciò che si vuole andare a monitorare, come gli esercizi che si vogliono eseguire, le calorie bruciate, il tempo di recupero e la frequenza cardiaca.

L’app è veloce, intuitiva e permette di avere sotto controllo i propri allenamenti quotidiani. Inoltre, è ideale per tutti i livelli di allenamento che sia per i principianti o per i professionisti. Sarà sufficiente inserire le proprie informazioni per creare un piano di lavoro personalizzato e poi monitorare i propri progressi direttamente in app