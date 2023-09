Le migliori app per Apple CarPlay

Apple CarPlay è una funzione che permette di collegare il proprio iPhone all’auto e di utilizzare alcune delle sue app sullo schermo integrato del veicolo. In questo modo, si può accedere a servizi come la navigazione, la musica, i messaggi e le chiamate in modo semplice e sicuro, senza distogliere lo sguardo dalla strada. Ecco una selezione delle migliori app per Apple CarPlay, suddivise per categoria.

App di navigazione per CarPlay

Una delle categorie di app più utili per CarPlay è quella relativa ai sistemi di navigazione satellitare, che permettono di raggiungere facilmente tutte le informazioni per un viaggio dalle destinazioni, al traffico e ricevendo indicazioni vocali. Nello specifico ecco le App di navigazione per CarPlay:

Mappe : l’app di navigazione sviluppata da Apple, che offre mappe dettagliate, informazioni sul traffico, suggerimenti personalizzati e integrazione con Siri. Mappe è in grado di consigliare anche il percorso più veloce indicando l’orario di arrivo, la distanza e altro.

: l’app di navigazione sviluppata da Apple, che offre mappe dettagliate, informazioni sul traffico, suggerimenti personalizzati e integrazione con Siri. Mappe è in grado di consigliare anche il percorso più veloce indicando l’orario di arrivo, la distanza e altro. Google Maps: una delle app di navigazione più popolari al mondo, la sua funzioni di ricerca e navigazione avanzate è in grado di trovare qualsiasi tipo di luogo. Inoltre è possibile ottenere informazioni sul traffico, sulle condizioni meteo e sui mezzi pubblici, e scegliere tra diverse modalità di guida.

Waze: un’app di navigazione basata sulla comunità, che permette di ricevere segnalazioni in tempo reale da altri utenti sulla strada. L’applicazione è in grado di indicare incidenti, autovelox, posti di blocco e altro ancora, e contribuire a migliorare le informazioni condividendo le esperienze. È anche possibile inserire le proprie segnalazioni aggiungendo così nuove informazioni.

TomTom AmiGO: l’applicazione di navigazione che offre mappe offline, informazioni sul traffico in tempo reale, avvisi su autovelox e tutor, e suggerimenti su parcheggi e stazioni di servizio. Prima dell’utilizzo è possibile anche personalizzare l’esperienza con diversi temi e voci.

Sygic Navigatore GPS & Mappe: un’app di navigazione che offre mappe 3D offline, informazioni sul traffico in tempo reale, avvisi su autovelox e tutor, e funzioni di realtà aumentata, inoltre è possibile accedere a servizi come TripAdvisor, Booking.com e Parkopedia.

App di musica, audiolibri e podcast per CarPlay

Un’altra categoria di app molto richiesta per CarPlay è quella relativa all’intrattenimento audio, che permette di ascoltare la musica preferita, gli audiolibri o i podcast durante i viaggi. Queste applicazioni permettono di godersi i viaggi senza distrarsi, in quanto sono presenti playlist automatiche. Alcune delle migliori app di musica, audiolibri e podcast compatibili con CarPlay sono:

Musica: l’app musicale di Apple, che permette di accedere alla libreria musicale personale o al catalogo di Apple Music, con oltre 75 milioni di brani. Ma non solo, Musica permette di ascoltare le stazioni radio live personali per intrattenersi con la propria musica preferita.

Spotify: una delle app musicali più famose al mondo, che ti offre accesso a milioni di brani, playlist, podcast e radio, inoltre la playlist permette di ascoltare la musica personalizzata o seguire le raccomandazioni basate sui propri gusti.

Libri: l'app dedicata ai libri di Apple, che permette anche di ascoltare audiolibri narrati da professionisti o celebrità, tra le scelte disponibili migliaia di titoli in diverse lingue e categorie. Oltre la possibilità di sincronizzare l'ascolto tra i dispositivi.

Audible : una delle app più popolari per gli audiolibri, offre una vasta selezione di titoli in diverse lingue e generi, narrati da professionisti o celebrità, oltre i libri è presente anche la sezione podcast.

Apple Podcasts: Apple è invece l'app ufficiale per i podcast, che permette di ascoltare milioni di episodi su qualsiasi argomento, da notizie a sport, da intrattenimento a educazione, l'applicazione permette di scoprire nuovi podcast, segnare i preferiti e gestire la propria libreria.

Chiamate e messaggi su CarPlay

In macchina è necessario avere delle app che permettono di comunicare in tutta sicurezza, in quanto è pericoloso guidare guardando il telefono. Per questo si consiglia di scaricare le app giuste e soprattutto in grado di utilizzare la modalità di testo vocale per l’invio e la ricevuta dei messaggi. Ecco alcune delle migliori app di telefonia e di messaggistica compatibili con CarPlay, che permette di comunicare con i contatti in modo sicuro e pratico.