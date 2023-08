Le migliori app del mese per iOS e Android

Il mondo delle applicazioni è immenso ci sono app di ogni tipo che offrono soluzioni innovative, divertenti e utili per i vari aspetti della vita quotidiana. Infatti, è sempre presente l’applicazione adatta che si tratti di imparare una nuova lingua, modificare le foto, creare video, monitorare la salute, comunicare in modo sicuro o esprimere la propria creatività. Ma ecco quali solo le app migliori del mese per iOS e Android, da scaricare nello store di riferimento.

Mondly:Learn per imparare 33 lingue

Le applicazioni possono essere utili, essenziali o semplicemente d’intrattenimento e al primo posto spicca un’applicazione che racchiude tutte e tre le categorie Mondly: Learn 33 Languages. Nello specifico è un’app che aiuta a imparare 33 lingue diverse in modo divertente e interattivo. Su Mondly è possibile scegliere tra lezioni quotidiane, dialoghi realistici, giochi di parole, sfide con altri utenti ed è possibile utilizzare la realtà aumentata. L’app si adatta a ogni livello a secondo delle informazioni rilasciate e fornisce un feedback e le statistiche del progresso.

PhotoRoom per uno sfondo speciale

L’estate però racchiude anche un periodo di viaggi e divertimento e sicuramente tra le app migliori e più utilizzate non può mancare PhotoRoom-Elima oggetti su App Store. L’applicazione ideale per migliorare qualsiasi scatto ma soprattutto che permette di eliminare lo sfondo dalle foto in pochi secondi. PhotoRoom riesce a creare un’immagine corretta ma comunque professionale e originale. Per procedere è sufficiente caricare la foto desiderata e scegliere tra diversi sfondi, effetti, cornici e adesivi per personalizzare le foto, o usarle per creare collage, biglietti da visita, poster e molto altro. Ma una funzione molto interessante è sicuramente, l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per riconoscere gli oggetti e rimuoverli con precisione.

PicsArt: la modifica a tuttotondo di foto e video

Un’altra applicazione che va menzionata tra le migliori app del mese è PicsArt, l’applicazione che offre una vasta gamma di strumenti per modificare le foto ma anche i video in modo creativo e originale. PicsArt ha una vasta selezione di filtri, effetti, cornici, collage, sticker, testi, maschere e molto altro per trasformare le immagini come si preferisce. Nel caso in cui le funzioni standard non soddisfanno le aspettative nell’applicazione è possibile creare disegni a mano libera o usare la realtà aumentata per aggiungere elementi tridimensionali alle foto. Infine, al termine delle modifiche PicsArt permette anche di condividere le creazioni con una community di milioni di utenti per divulgare i propri scatti e la propria arte.

Video editor con GoPro Quik

Sempre nell’ambito delle app utili per migliorare dei contenuti è presente GoPro Quik: video editor. L’applicazione consente di creare video memorabili con foto e video già presente sullo smartphone, anche nel caso in cui non si è in possesso di una GoPro. Nella realizzazione del video è possibile scegliere tra vari temi, transizioni, filtri e musiche generando un video a secondo dell’esigenza. Inoltre, nel caso in cui non si ha tempo oppure voglia basterà lasciare che l’app faccia il tutto modo automatico. Per terminare poi la personalizzazione è possibile rendere il video unico, divertente e dinamico aggiungendo testi, adesivi, emoji e grafiche animate.

BetterMe per sempre in salute

Per sfruttare invece il proprio smartphone per migliorare, oltre le foto, il proprio benessere fisico si può scaricare BetterMe l’app che aiuta a raggiungere tutti gli obiettivi di salute e fitness. Per seguire gli utenti BetterMe offre dei piani personalizzati di dieta ed esercizio fisico. Per offrire il piano più adeguato a ogni esigenza BetterMe si basa suoi dati personali, sulle preferenze e sulle esigenze rilasciate nel box indicato all’interno dell’app. Ma non sono presenti solo gli esercizi, l’app fornisce anche ricette salutari, video tutorial, consigli utili e supporto motivazionale per aiutare a mantenere uno stile di vita sano ed equilibrato.

Adidas Runnig la guida per il benessere

Un’altra applicazione per il proprio benessere fisico è Adidas Running-Sport Tracker. L’applicazione aiuta a monitorare l’attività fisica fata che sia correndo camminando, pedalando o altro. Infatti, è in grado di registrare gli allenamenti con il GPS. Attraverso l’applicazione è poi possibile visualizzare le statistiche in tempo reale, impostare gli obiettivi personali e partecipare a sfide con altri utenti. L’applicazione però non è statica, infatti, offre anche consigli personalizzati, piani di allenamento e motivazioni per migliorare la forma fisica e il benessere.

Signal: la chat più sicura che c’è

Infine, nelle app del mese si trova Signal – Chat private e sicure l’applicazione più sicura per scambiare messaggi con i propri contatti. Signal è un’applicazione indipendente e no profit, che non è legata o vincolata a nessuna grande compagnia tecnologica. Signal permette di comunicare in modo sicuro e privato con i contatti, usando la crittografia end-to-end per proteggere tutti i messaggi, le chiamate e anche le videochiamate. Con Signal è possibile inviare foto, video, documenti, note vocali e sticker senza lasciare tracce. Inoltre, un’altra funzione molto interessante dell’applicazione è la possibilità di impostare messaggi che si autodistruggono dopo un certo tempo e di bloccare lo screenshot delle conversazioni. L’Applicazione inoltre è disponibile per dispositivi mobili Android e iPhone o iPad, ma anche per desktop Windows, Mac e Linux.