Le migliori app da avere assolutamente sulla propria Smart TV

Quella delle smart TV non è affatto una moda passeggera. Negli ultimi anni, l’industria dei televisori “intelligenti” è esplosa, e questi apparecchi elettronici sono divenuti tra i più richiesti sul mercato. Non solo perché, grazie al progresso tecnologico, hanno migliorato sensibilmente l’esperienza audiovisiva degli utenti, ma anche e soprattutto per la loro versatilità nell’utilizzo.

Le smart TV permettono infatti di personalizzare al massimo le funzionalità in base alle nostre esigenze specifiche, utilizzando in particolare le applicazioni. Queste possono essere installate direttamente sul dispositivo, che diverrà così una vera e propria stazione multimediale nel nostro salotto. Le app a disposizione sono davvero tantissime, e non è sempre facile capire quali sono davvero indispensabili sullo schermo della TV. In questa guida vedremo quindi una selezione delle migliori app per smart TV, quelle che insomma non possono mancare sui televisori di ultima generazione.

Netflix

Nonostante la polemica legata alla condivisione delle password, Netflix rimane ancora oggi una delle migliori app per smart TV in circolazione. Un’applicazione che non ha certamente bisogno di presentazioni, perché tra le più popolari su ogni device, a fronte di una concorrenza comunque in continua crescita (come capiremo più avanti).

Netflix permette di guardare in streaming serie TV, film, anime, documentari e show comodamente dal divano, tramite la sottoscrizione di un piano di abbonamento. L’app, in questa versione, è stata perfettamente adattata al formato televisivo, andando ad offrire tutte le funzionalità chiave di Netflix già presenti su PC e smartphone.

Spotify

Ecco un’altra applicazione tra le più gettonate, da poter mettere in download anche sulla nostra smart TV. In questo modo potremo ascoltare i nostri brani preferiti non solo su computer e cellulare ma anche sul televisore, che con i suoi potenti altoparlanti andrà a trasformarsi in un vero e proprio sistema hi-fi.

Spotify è quindi la migliore app su smart TV per gli amanti della musica, che vogliono godersi una qualità del suono di alto livello. Come per le versioni desktop e mobile, anche in questo caso sono presenti tutte le funzionalità che hanno reso l’applicazione musicale in streaming un successo, mentre l’interfaccia è stata riprogettata per adattarsi al formato televisivo.

Amazon Prime Video

Molti preferiscono il catalogo di Amazon Prime Video a quello offerto da Netflix, suo concorrente più diretto. Per non sbagliare, meglio installare entrambe le app su smart TV, così da avere una scelta più ampia per una serata cinema a casa con amici e parenti.

La piattaforma di video sharing del gigante dell’eCommerce permette di scaricare video da guardare successivamente in modalità offline. Non solo, Prime Video mette a disposizione degli utenti su smart TV anche la funzione Prime Video Channels, che consente di abbonarsi a decine di canali di fascia premium, per un pacchetto a pagamento da personalizzare a seconda dei propri gusti.

YouTube e YouTube Kids

Un’esperienza su smart TV non potrebbe mai essere del tutto soddisfacente senza installare sul proprio dispositivo l’applicazione di YouTube, uno dei servizi di maggior successo di casa Google. Il sito web del servizio di video online aggiunge contenuti al televisore, come ad esempio i video dei propri YouTuber preferiti, i clip musicali del momento e tantissimi altri contenuti audiovisivi.

Non manca neppure la versione pensata per i più piccoli, YouTube Kids. Questa applicazione è molto simile a quella principale, ma cambia ovviamente il target di riferimento, con contenuti adatti al pubblico più giovane. YouTube Kids permette ai bambini di divertirsi e imparare direttamente dalla TV, tutelandoli dai contenuti vietati.

Giochi e rompicapi

Le migliori app per smart TV includono anche quelle ludiche, per intrattenersi in modo alternativo davanti allo schermo del televisore. Tra quelle consigliate abbiamo: 1#Word Online, un gioco molto simile al classico scarabeo che possiamo giocare con gli amici oppure online con persone da ogni parte del mondo; Bubble Shooter Adventures, un gioco simile a Puzzle Bobble in cui dobbiamo abbinare le bolle di caramelle per farle cadere; Jewel Adventures, un puzzle game che ci chiama ad abbinare tre o più oggetti uguali tra loro per innescare potenti combo.

Disney+

Come Netflix e Amazon Prime Video, anche Disney+ offre su smart TV film d’animazione, lungometraggi, serie TV, documentari e spettacoli per ogni età. I contenuti non si limitano al solo catalogo della casa di Topolino, ma spaziano tra produzioni FOX, Marvel, National Geographic e a tema Star Wars.

L’offerta è davvero ricca e variegata, e non mancano le produzioni originali di un certo livello. L’applicazione, disponibile per il download da Google Play store, dispone di funzionalità e di impostazioni avanzate ed è destinata a un pubblico diversificato.

Skype

Anche Skype mette a disposizione dell’utenza una versione dell’app pensata per le smart TV. Scaricandola sul nostro televisore potremo chiamare e videochiamare i nostri contatti in tutta comodità direttamente dal divano di casa. Naturalmente, se la nostra TV non è dotata di videocamera e microfono, dovremo provvedere all’acquisto separatamente.

L’applicazione è stata adattata a un formato più ampio come quello del televisore: potremo osservare i nostri interlocutori su uno schermo più grande dal solito PC o smartphone, comunicando più facilmente e in modo più immersivo.

VLC

Infine, tra le migliori app su smart TV non possiamo dimenticare VLC. Si tratta di un’applicazione molto popolare su computer, che anche in formato TV consente di riprodurre facilmente i file multimediali. Con VLC è infatti possibile riprodurre file multimediali disponibili da un dispositivo esterno come, ad esempio, da una chiavetta USB.