Le Logitech G Pro X sono le cuffie di cui hai BISOGNO (-40€)

Giocare ai tuoi titoli preferiti perdendoti una parte dell'esperienza è un po' un peccato. Grazie a un paio di cuffie gaming questo problema non si presenta, ma attenzione: devi acquistare un modello che ne valga la pena. Tra i più performanti sul mercato trovi le Logitech G Pro X che in offerta su Amazon raggiungono un prezzo veramente eccellente. Infatti le puoi fare diventare tue con soli 124,99€ ossia con un ribasso del 27%.

Io se fossi in te ne approfitterei per due motivi aggiuntivi:

con Prime le ricevi in uno o due giorni; puoi pagarla anche con finanziamento a Tasso Zero grazie a Cofidis.

Logitech G PRO X: le cuffie gaming super performanti

Le Logitech G PRO X sono delle cuffie pazzesche. Prima di ogni cosa ti permettono di catturare ogni minino dettaglio in gaming, ma poi sono anche esteticamente curate nei minimi dettagli.

Disponibili in colorazione nera sono realizzate con materiali di prima qualità. Infatti non solo sono completamente imbottite ma sui padiglioni trovi il Memory Foam che ti restituisce un comfort senza eguali.

Le indossi tutto il giorno senza mai incontrare problemi. Con gli altoparlanti integrati non ti privi di alcun tipo di sensazione. Infatti l'Audio Surround X 2.0 ti restituisce un'esperienza senza precedenti. Ti faccio inoltre sapere che il microfono integrato è un Blue VO!CE da 6 mm.

Acquista subito le tue Logitech G PRO X su Amazon a soli 124,99€. Le ordini e le ricevi a casa in uno o due giorno con Prime. Le spedizioni sono assolutamente gratuite.

Se non sei abbonato Prime, è la giusta occasione per mettere alla prova tutti i vantaggi dell'abbonamento: puoi attivare ora i 30 giorni di prova gratuita e approfittare (tra le diverse cose) delle consegne gratuite e immediate. In più puoi disattivare il rinnovo prima della scadenza senza alcun costo aggiuntivo. Infine, per tutta la durata dell'abbonamento, avrai tua completa disposizione Amazon Prime Video che ti mette a disposizione film, serie TV e le sue esclusive sulla Champions League.