Le iconiche Cuffie di Sony CROLLANO a 19€ grazie a questo SCONTO

Le cuffie Sony MDR-ZX310 rappresentano la scelta ideale per coloro che cercano un’esperienza audio coinvolgente e confortevole. Con un design leggero e pieghevole, queste cuffie sono dotate di un driver al neodimio da 30 mm e coprono una vasta gamma di frequenze da 10 a 24.000 Hz.

L’archetto leggero e flessibile delle MDR-ZX310 le rende estremamente comode anche durante lunghe sessioni di ascolto. I padiglioni auricolari, rivestiti in morbida schiuma, offrono un comfort superiore riducendo al minimo la pressione sulle orecchie. I driver al neodimio da 30 mm delle MDR-ZX310 offrono un’esperienza sonora ricca di dettagli. I bassi sono potenti e ben definiti, i medi risultano perfettamente bilanciati, mentre gli alti si distinguono per la loro chiarezza cristallina.

La notevole gamma di frequenza, compresa tra 10 e 24.000 Hz, consente alle MDR-ZX310 di riprodurre una vasta gamma di suoni. Dai bassi profondi agli alti cristallini, queste cuffie offrono un’esperienza sonora completa e appagante. La caratteristica pieghevole e la compattezza delle MDR-ZX310 le rendono estremamente pratiche per il trasporto. Possono essere agevolmente riposte in borsa o in uno zaino, occupando pochissimo spazio, permettendoti di portare la tua musica preferita ovunque tu vada.

Non perdere l’occasione per far tue queste fantastiche cuffie a un prezzo così basso, le Sony MDR-ZX310 in colorazione blu sono in vendita, solo per oggi, al prezzo di soli 19,90€ invece degli originali 30,00€. Le spedizioni sono rapide e veloci per gli utenti Amazon Prime.