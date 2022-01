Le Huawei FreeBuds 4i a questo prezzo sono un AFFARE

Se sei in cerca di un paio di true wireless da utilizzare a più non posso, le Huawei FreeBuds 4i rispondono proprio a questa esigenza. In promozione su Amazon le fai diventare tue con una spesa minima, praticamente la paghi quasi quanto delle più comuni wearable senza marchio dal momento che lo sconto del 22% fa scendere il prezzo finale a soli 69,00€. Non me lo farei ripetere due volte se fossi nei tuoi panni, d'altronde a testimoniare quanto siano favolose non ci sono solo io!

Grazie alle spedizioni Prime, le ordini subito e le ricevi in uno o due giorni senza spendere neanche un euro in più.

Huawei FreeBuds 4i: le wearable che hai sempre voluto

Disponibili in colorazione bianca, le Huawei FreeBuds 4i sono veramente eccezionali perché nel loro piccolo hanno tutto la posto giusto. Le utilizzi per la musica, per le telefonate, insomma… un po' per tutto senza incontrare problemi. Poi in colorazione bianca sono impossibili da perdere in zaini, borse e tasche visto che saltano subito all'occhio.

Appartengono alla tipologia In ear e ciò significa che hanno quelle comodissime punte in silicone integrate. Se sei amante del genere vai sul sicuro perché le troverai comode, leggere e soprattutto stabili, caratteristica che non può affatto mancare. Come mai dico questo? Perché non c'è nulla di più odioso di un paio di auricolari che continuano a cadere e loro non lo fanno!

Gli altoparlanti sono arricchiti dalla cancellazione attiva del rumore che ti torna utile più volte. Nel caso tu voglia disattivarla è possibile attivando semplicemente la modalità Aware che ti fa sentire ciò che succede interno a te. Non mancano i controlli touch e una batteria bomba che in soli 10 minuti ti fornisce fino a 4 ore di ascolto.

Cosa stai ancora aspettando? Acquista subito le tue Huawei FreeBuds 4i su Amazon a soli 69,00€ con spedizioni gratuite e immediate.