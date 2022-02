Le cuffie Pulse 3D per PS5 tornano DISPONIBILI su Amazon: approfittane!

Se le PS5 sono introvabili, lo sono quasi altrettanto le cuffie ufficiali Pulse 3D che sono adesso tornate disponibili su Amazon.it al prezzo di listino. A 99,90€ ti puoi portare a casa quindi l'headset ufficiale per la console di ultima generazione di Sony.

Le cuffie sono vendute e spedite da Amazon e vi arriverà a casa nel giro di 24/48 ore al massimo con una iscrizione ad Amazon Prime.

Pulse 3D, le cuffie di nuova generazione per PS5

Le cuffie Pulse 3D sono praticamente uno degli accessori indispensabili se sei un fortunato possessore di PlayStation 5: dal design moderno e futuristico che richiama i lineamenti della console, sono ottimizzate per funzionare con la tecnologia Audio 3D di PS5, per un'esperienza sonora di gioco realistica e coinvolgente.

Infatti, grazie alla tecnologia Tempest 3D AudioTech, PlayStation 5 permette di essere trasportati in paesaggi sonori incredibilmente avvolgenti, dove il suono ti sembrerà provenire da ogni direzione. Inoltre, grazie al doppio microfono nascosto e integrato, puoi assicurarti che i tuoi amici online ti sentano senza problemi, grazie ad un'acquisizione vocale nitida e ottimizzata dalla tecnologia di eliminazione del rumore.

I controlli di facile accesso permettono di regolare facilmente le impostazioni mentre giochi, controllando così il volume e il passaggio da audio di gioco a interazioni vocali. L'ingresso da 3.5mm è utile per collegare le tue Pulse 3D anche ad altri dispositivi, come uno smartphone o il visore PlayStation VR, mentre l'adattatore wireless da collegare a PS5 o a un PC garantisce fino a 12 ore di gioco in modalità senza filo grazie alla batteria ricaricable incorporata.

Considerato che, come dicevamo in apertura, non sono facilmente reperibili, ti consigliamo di approfittare della disponibilità su Amazon.it. Non sappiamo quanti pezzi ci sono a disposizione: ma se le stavi cercando, è il momento giusto per acquistarle!