Le confezioni dei device Sony saranno PLASTIC-FREE

Sony ha avviato ufficialmente il “Green Management 2025” (GM2025) nell'aprile 2021. Si tratta di un piano quinquennale atto a raggiungere il Road to Zero di Sony (previsto per il 2050).

Sony: il piano per ridurre la plastica

Questo ha l'obiettivo di ridurre gradualmente la quantità di plastica negli imballaggi dei prodotti portatili fino a quando l'uso del suddetto materiale raggiungerà lo 0%.

Come ogni anno, l'OEM nipponico ha fissato obiettivi ambientali a medio termine. Quindi è piuttosto interessante dare un'occhiata ai risultati di quest'anno.

I numeri sopra sono la percentuale di plastica utilizzata in una singola confezione di modelli di prodotti globali (in percentuale in peso).

Dal 2018 al 2019: Sony ha sostituito i pallet in plastica stampata con pallet in polpa e guarnizioni in plastica stampata con schede;

Dal 2019 al 2020 invece, l'azienda ha modificato la struttura della scatola di confezionamento, riducendo l'uso di materiali esterni come plastica e film PP1.

Dal 2020 al 2021 ha sostituito lo strato di pellicola sulla superficie della scatola con vernice, la copertura di plastica del cavo USB collegato con una copertura di carta e lo strato di pellicola sulla superficie dell'adesivo con vernice.

Come parte della spinta alla sostenibilità, Sony ha affermato che sta riducendo l'uso di plastica negli imballaggi eliminando gli accessori in plastica o sostituendoli con materiali di carta.

Ad esempio, sostituendo lo strato di pellicola dell'Xperia 1 III con una vernice resistente all'usura e sostituendo la guaina di plastica del cavo USB con una guaina di carta.

Strato di pellicola → vernice resistente all'usura;

Film plastico → carta;

Plastica → cartone o pasta di legno;

Adesivi NO;

Custodia in plastica per cavo USB: addio.

La plastica quindi, viene sostituita dalla carta e i pallet vengono eliminati completamente. A tal proposito vediamo cosa dice Tomoyuki Nishizaki, Packaging Design Engineer di Sony: