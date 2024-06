Le Bose QuietComfort Ultra sono in offerta con un super sconto del 26%

Le Bose QuietComfort Ultra sono in offerta su Amazon ad un prezzo davvero interessante. Sono universalmente riconosciute come tra le cuffie con la migliore tecnologia ANC sul mercato: sono in grado di isolarti completamente, permettendoti di godere dei tuoi contenuti audio preferiti in maniera ultra-immersiva, senza distrazioni.

Normalmente proposte a quasi 500€, oggi sono in offerta su Amazon con un imperdibile sconto del 26%: le paghi appena 369,95€. Decisamente niente male.

All’ottima cancellazione del rumore adattiva, si aggiunge un design estremamente confortevole, progettato per garantire il massimo comfort, e un’ottima qualità del suono. Non stiamo parlando di un normale paio di cuffie, ma di una soluzione premium pensata per soddisfare anche gli appassionati più esigenti.

La tecnologia ANC è personalizzabile a piacere scegliendo tra tre diverse modalità: Aware, Quiet e Immersive. Le Bose QuietComfort Ultra fanno un ottimo lavoro anche durante le chiamate, grazie ai microfoni integrati e alla tecnologia di Bose che rende la tua voce sempre cristallina, isolandola dai rumori di sottofondo (come le raffiche di vento e il traffico).

La tecnologia Bluetooth 5.3 di ultima generazione supporta una distanza massima dalla fonte di 10 metri di distanza, offrendo ampia libertà di movimento. Interessante anche la tecnologia SimpleSync, che rende la connessione con i device di Bose (come le soundbar) ancora più semplice e rapida. L’autonomia è decisamente robusta: con una singola carica ottieni ben 24 ore di riproduzione continua, che scendono a 18 quando l’ANC è attivata. Non serve davvero aggiungere altro: sono cuffie pazzesche sotto ogni profilo. Non perdere questa offerta: acquistale subito in super-sconto.