Le importazioni di chipset sono aumentate nel mese di giugno, mentre le aziende cinesi hanno fatto scorta a causa della carenza globale che sta affliggendo il mercato internazionale.

Il mercato dei chipset è in mano alla Cina?

Stando a quanto si legge, le importazioni di semiconduttori in Cina hanno visto una crescita significativa nel mese di giugno 2021. La regione ha registrato numeri incredibili (leggasi vendite/importazioni) volti a soddisfare la massiccia domanda di circuiti integrati (IC) per la produzione di automobili, smartphone, elettrodomestici e molto altro.

Secondo un rapporto pubblicato dall'SCMP, la Cina ha importato 51,9 miliardi di dispositivi a semiconduttore nel solo mese di giugno. Questo è stato il terzo volume più grande in un solo mese e arriva in un momento in cui la regione ha registrato un record nel mese di marzo 2021.

Anche aprile 2021 ha visto grosse importazioni quest'anno, secondo quelle che sono le informazioni rilasciate dall'amministrazione doganale del Paese all'inizio di questa settimana. In particolare, le cifre elevate arrivano proprio quando le aziende locali hanno fatto scorta di semiconduttori in diversi settori a causa della continua carenza globale di chip.

Il rapporto ha inoltre aggiunto che i processori sono ancora i prodotti con il maggior volume di importazioni in Cina, con la nazione che ha speso un totale di 38 miliardi di dollari per importare semiconduttori nel giugno 2021. Inoltre, il paese ha anche importato più di 310 miliardi di dispositivi nei primi sei mesi di quest'anno.

Questo ha segnato un notevole aumento del 29% rispetto allo stesso periodo del 2020. Durante quest'anno, il mercato asiatico ha aumentato le sue importazioni dalle fonderie di chip, in particolare quelle provenienti da Taiwan, proprio per prevenire ulteriori danni legati alla carenza globale di semiconduttori che sta affliggendo il mondo intero.

La fornitura consentirebbe alla regione e ai suoi produttori locali di aumentare la produzione di automobili, smartphone, elettrodomestici e vari altri prodotti elettronici di consumo.

Elettronica