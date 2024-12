Le Apple AirPods 4 sono in offerta di fine anno al minimo storico Amazon

Il Natale sta per passare, ma è già tempo di pensare alle offerte di fine anno magari per regalarsi qualcosa in vista del 2025 per ricominciare con la giusta carica. Ad esempio, puoi acquistare le nuove Apple AirPods 4 al minimo storico assoluto su Amazon a soli 171,99 euro invece di 199, con spedizione Prime e disponibilità immediata.

Apple AirPods 4: suono di qualità per ogni occasione

Con le Apple AirPods 4 ti porti a casa delle cuffie wireless di altissima qualità, l’ultimo ritrovato tecnologico della casa di Cupertino.

Grazie al design completamente rinnovato, sono delle cuffie comode da indossare tutto il giorno che rimangono stabili anche durante l’attività sportiva. Lo stelo più corto e i controlli touch intuitivi rendono la gestione di musica e chiamate ancora più semplice.

Tra le tecnologie di punta spicca la cancellazione attiva del rumore che elimina i suoni esterni per permetterti di isolarti completamente in ciò che stai ascoltando. Naturalmente, puoi scegliere anche la modalità Trasparenza in cui l’esperienza sonora viene bilanciata con il rumore esterno. Inoltre, la funzione Rilevamento conversazione è perfetta per parlare con qualcuno senza togliere le cuffie.

Qualità delle chiamate impeccabile grazie al sistema di isolamento vocale che ti garantisce conversazioni nitide anche negli ambienti più rumorosi. Tra le altre cose, infine, non dimentichiamo la possibilità di attivare Siri con un comando vocale, annuendo o scuotendo la testa per rispondere alle sue domande, o la funzione Condivisione audio per condividere ciò che ascolti con un amico.

Con la nuova custodia ultracompatta, dotata di ricarica USB-C e wireless, le Apple AirPods 4 ti regaleranno un suono avvolgente per un’esperienza sonora senza pari. Acquistale adesso su Amazon al minimo storico.