Lavazza a Modo Mio Jolie in offerta: il caffè come al bar ad un PREZZO TOP

La macchina per caffè Lavazza a Modo Mio Jolie è attualmente disponibile su Amazon con uno sconto del 23%, al prezzo di 69,00€ invece di 89,90€.

Questa macchina è progettata per utilizzare le capsule Lavazza A Modo Mio e offre un’autentica esperienza di caffè italiano. Jolie presenta un design italiano elegante, con forme armoniose e linee morbide, ed è disponibile in cinque colori diversi per adattarsi al tuo stile.

La macchina è dotata di un poggia tazza removibile che ti consente di preparare sia un classico espresso che un caffè lungo. Un vantaggio significativo di Jolie è la sua silenziosità durante l’infusione, emettendo solo 44 dB, il che significa che puoi preparare il tuo caffè senza disturbi. Inoltre, ha un ingombro ridotto di soli 12 cm, ideale per spazi limitati in cucina.

La macchina dispone di un pulsante “stop and go” che ti consente di scegliere la quantità di espresso desiderata e una griglia removibile che ti permette di preparare sia un espresso classico che un caffè lungo. Inoltre, si spegne automaticamente dopo 9 minuti, contribuendo a risparmiare energia.

Se sei un amante del caffè e cerchi una macchina che offra l’autentico gusto Lavazza con un design italiano elegante, Jolie potrebbe essere la scelta perfetta per te, soprattutto con l’attuale sconto del 23%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.