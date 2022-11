Lavatrici e capi bagnati? Lo stendino elettrico risolve e consuma NIENTE

In inverno è un delirio. Lo ammetto: mi è capitato di avere crisi di nervi, non sapendo come fare per asciugare i capi appena usciti dalla lavatrice, che rimangono bagnati anche dopo molte ore. Si, ho l’asciugatrice, ma ci sono almeno due motivi per i quali non è sempre possibile utilizzarla. Il primo è relativo ovviamente ai consumi energetici: ormai poterla utilizzare è un vero e proprio lusso. Serve farla funzionare per molte ore affinché completi il ciclo. Il secondo motivo è ancora più banale: non tutto può andare in asciugatrice. Ci sono tessuti che si rovinerebbero molto velocemente con un ciclo di asciugatura.

Che si fa, quindi? Escludendo i pianti isterici, una delle più geniali soluzioni da poter adottare è sicuramente quella dello stendino elettrico. Lo accendi, consuma niente (ha un massimo assorbimento di 24W) e puoi lasciarlo dentro casa. Genera costante calore e rende più rapido il processo di asciugatura.

Il modello che ho scovato in promozione è di tipo verticale, quindi super comodo e capiente, seppur compatto. Consuma poco e costa pochissimo su Amazon, almeno in questo momento. Puoi portarlo a casa a 67€ circa appena godendo di spedizioni assolutamente gratuite.

Basta sistemare i tuoi capi, accenderlo e lasciare che si occupi lui di agevolare l’asciugatura. Riduci drasticamente il tempo necessario affinché siano pronti per essere stirati, messi nell’armadio oppure indossati.

Non essere schiavo del bello e cattivo tempo, prova il potenziale dello stendino elettrico e non preoccuparti dei consumi energetici. Sono assolutamente sotto controllo. Completa l’ordine al volo da Amazon per accaparrartelo a 67€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite. garantite dai servizi prime. Disponibilità in promozione super limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.