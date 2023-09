Lavatrice a vapore Beko in offerta a metà prezzo da Unieuro (399,90€)

La lavatrice a vapore Beko sfrutta la nuova tecnologia SteamCure per un bucato igienizzato senza pieghe e macchie grazie al potere del vapore. Inoltre è una lavatrice ad alta efficienza, ciò significa che dura di più, fa meno rumore e consente di risparmiare sulla bolletta dell’energia.

Grazie all’ultima offerta di Unieuro, valida fino al 5 ottobre, puoi acquistare la lavatrice a vapore del marchio Beko a soli 399,90 euro, grazie allo sconto del 48% sul prezzo più basso degli ultimi 30 giorni (779,90 euro). L’offerta rientra nel volantino online Passione Casa, con cui benefici della consegna a domicilio gratuita.

Lavatrice a vapore Beko in super offerta a soli 339,90 euro sul sito di Unieuro

Uno dei principali punti di forza della lavatrice a vapore da 9kg, Classe A, del marchio Beko è la nuova tecnologia SteamCure, che va a eliminare il 99,99 degli allergeni e il 97,8% di batteri e funghi. Il vapore può agire all’inizio o alla fine del ciclo di lavaggio, a seconda del programma scelto.

Un altro elemento che rafforza la lavatrice a vapore Beko è il programma StainExpert, grazie al quale riesce a eliminare 24 diversi tipi di macchie. In questo modo, ti dimenticherai di dover pretrattare i tuoi capi prima di metterli in lavatrice. Ottimo anche il programma Xpress Super Short 14 Min, che ti consente di lavare in appena 14 minuti fino a 2 kg di bucato.

Queste le dimensioni della lavatrice in offerta: 84,5 cm di altezza, 60 cm di larghezza e 55 cm di profondità.

Puoi anche scegliere di pagare in 3 rate da 133,30 euro senza interessi con Klarna o PayPal. In alternativa puoi optare per il pagamento unico da 399,90 euro. Ti ricordiamo infine che la consegna è gratuita.

