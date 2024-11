Lavatappeti Bissell: sconto LAMPO da non perdere per il Black Friday Amazon (-33%)

Con Bissell SpotClean ProHeat ti porti a casa una lavatappeti potente e adatta non solo ai tappeti, ma anche moquette, tappezzeria, scale e interni dell’auto. Oggi, grazie ad un eccezionale sconto lampo Amazon per il Black Friday, puoi acquistarla a soli 119,99 euro invece di 179,99.

Bissell SpotClean ProHeat: pulito sicuro, igienizzato e veloce

La Bissell SpotClean ProHeat è dotata di un motore da 330W che, combinato alla tecnologia Heatwave, mantiene la temperatura dell’acqua costante per rimuovere anche le macchie più ordinate.

Il tubo lungo 1 metro e mezzo ti aiuta a raggiungere anche gli angoli più difficili, in modo che sia perfetto sia per l’uso domestico che per gli interni della tua auto. Con la tecnologia a doppio serbatoio semplifichi il processo di pulizia, con un serbatoio dell’acqua pulita separato da quello dell’acqua sporca.

Gli accessori inclusi, come l’ugello per le macchie più ostinate, ti aiuteranno a far tornare come nuova ogni superficie, anche quelle teoricamente irrecuperabili.

Dal design compatto e pratico, è comoda da usare e da conservare, senza sacrificare la potenza. Il livello di rumore di 74 dB la rende efficace senza risultare troppo rumorosa. Acquista la Bissell SpotClean ProHeat al prezzo eccezionale di 119,99 euro grazie allo sconto lampo Black Friday di Amazon.