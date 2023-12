Lavastoviglie da incasso Hotpoint in sconto del 49% da Unieuro (+ extra sconto in carrello)

Nell’ambito della promozione Unieuro Specials Grandi Elettrodomestici, la lavastoviglie da incasso Hotpoint è in sconto del 49%. Il nuovo prezzo è di 329,90€, rispetto ai 649,90€ iniziali, con la possibilità di ottenere un extra sconto del 5% subito dopo aver aggiunto l’articolo al carrello. Ecco il link all’offerta.

L’articolo di Hotpoint in promozione su unieuro.it è tra le migliori lavatrici da incasso disponibili oggi sul mercato. Una delle sue caratteristiche chiave è la grande capacità di carico, unita all’alto numero di coperti disponibili.

Lavastoviglie da incasso Hotpoint in offerta a 329,90€ sul sito di Unieuro

Come accennato nell’introduzione, la lavastoviglie da incasso del marchio Hotpoint presenta una capacità di carico superiore alla media, così come un gran numero di coperti. Quest’ultimi, in totale, sono ben 14.

Un altro punto di forza importante è il ridotto consumo di acqua. Per ogni ciclo, la cui durata è di circa 215 minuti, il consumo è stimato in appena 9,5 litri.

Ecco l’elenco dei programmi speciali che è possibile usare con la lavastoviglie del marchio Hotpoint: ammollo, Self-Clean 65°, Notte, Misto, Intensivo 65°, Igiene, Eco 50° e Auto.

Si segnalano, infine, i piedini regolabili in altezza, così da ottenere una stabilità eccellente su qualsiasi tipo di superficie.

La lavastoviglie da incasso Hotpoint è in offerta a 329,90€ sul sito unieuro.it, con spese di spedizione gratuite per tutti. Inoltre, una volta aggiunta la lavastoviglie al carrello, si riceverà in automatico un extra sconto del 5%.

