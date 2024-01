Lavastoviglie da incasso 10 coperti Whirlpool in super offerta a 399,90€ SOLO PER OGGI (Unieuro)

La lavastoviglie da incasso Whirpool con 10 coperti è tra le offerte più appetibili dell’angolo Solo per oggi di Unieuro. Merito del 46% di sconto sul prezzo di vendita consigliato, che fa crollare il prezzo a 399,90 euro rispetto ai 749,90 euro. Ed è anche il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni (quello precedente era 441 euro). In più è possibile beneficiare dell’opzione di pagamento rateale, in modo da dilazionare la spesa. Ecco il link all’offerta.

La lavastoviglie a scomparsa totale Whirpool è una delle migliori lavastoviglie da incasso oggi disponibili, a maggior ragione al prezzo a cui si trova in vendita quest’oggi. Progettata per adattarsi a qualsiasi tipo di cucina, offre una tecnologia di lavaggio avanzata per un funzionamento super silenzioso.

Lavastoviglie da incasso Whirlpool in sconto del 46% sul sito di Unieuro

Uno dei suoi fiori all’occhiello è la tecnologia 6° Senso. La sua presenza fa sì che il prelavaggio diventi un’azione superflua e che i risultati siano ottimali anche senza lavare a mano o pretrattare. In questo modo, si ottiene un considerevole vantaggio rispetto al consumo dell’acqua.

Un altro elemento di forza è Power Clean Pro, tecnologia che aiuta la lavatrice a ottenere risultati di pulizia impeccabili, andando a rimuovere lo sporco più ostinato da pentole e padelle, indipendentemente dalle loro dimensioni. A giocare un ruolo importante in questo è la tecnologia 6° Senso, che rileva il livello di sporco per adattare il lavaggio e la sua intensità.

La lavastoviglie Whirlpool da incasso con 10 coperti è in offerta a 399,90 euro sul sito unieuro.it. In alternativa al pagamento in’unica soluzione, è possibile scegliere le tre rate a interessi zero di Klarna o PayPal da 133,30 euro al mese. Le spese di spedizione sono gratuite.

