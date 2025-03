L'attesa è finita: Mufasa - Il re leone è ora disponibile in streaming

Finalmente è arrivato: Mufasa – Il re leone è ora disponibile anche in streaming dopo il grande successo ottenuto nelle sale cinematografiche dove è riuscito a conquistare il sesto posto per incasso complessivo tra i film usciti al cinema nel corso del 2024.

Da questa settimana, Mufasa – Il re leone è disponibile in streaming su Disney Plus. Il film, prequel e sequel de Il re leone uscito nel 2019, è ora parte integrante del catalogo di contenuti della piattaforma di Disney. Per guardare il film è sufficiente avere un abbonamento attivo al servizio.

Per gli utenti ci sono tre piani disponibili, a partire da 5,99 euro al mese. Per iniziare subito la visione o per attivare un nuovo abbonamento basta raggiungere il sito ufficiale di Disney Plus, tramite il box qui di sotto. Per i nuovi utenti, Disney Plus non ha vincoli di rinnovo ed è possibile interrompere il rinnovo automatico in qualsiasi momento.

Il trailer di Mufasa – Il re leone

Mufasa – Il re leone arriva su Disney Plus

Per vedere in streaming Mufasa – Il re leone è sufficiente attivare un abbonamento a Disney Plus. Le opzioni sono tre. La prima riguarda il piano Standard con pubblicità dal costo di 5,99 euro al mese. In alternativa, c’è il piano Standard senza pubblicità che prevede un costo di 9,99 euro al mese. Questo piano è disponibile anche in versione annuale, con un costo di 99,90 euro. I piani Standard consentono di visualizzare i contenuti a 1080p e permettono l’accesso da due dispositivi in contemporanea. A completare le opzioni disponibili per gli utenti c’è il piano Premium, che permette di visualizzare i contenuti in 4K. L’abbonamento in questione costa 13,99 euro al mese oppure 139,90 euro per un anno. Per attivare uno degli abbonamenti basta seguire il link qui di sotto.