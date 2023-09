LAST CALL per avere la Lavazza A Modo Mio Jolie a prezzo TOP (eBay)

Ore contate per acquistare una macchinetta per il caffè dei sogni. Se hai poco spazio in cucina ma vuoi goderti espresso e bibite calde quando ti pare allora non puoi che affidarti alla Lavazza A Modo Mio Jolie. Piccola ma con tutto quello che ti occorre è la risposta ad ogni tuo quesito.

Se sei interessato a questa macchinetta ti consiglio di non perdere tempo. Su eBay la puoi portare a casa ad appena 67€ quindi cosa aspetti? Apri la pagina e aggiungila al carrello, al momento dell’acquisto inserisci il codice “SETTEMBRE2023”. Ti segnalo che questo codice scadrà a mezzanotte quindi fai presto.

Spedizioni completamente gratuite e veloci in tutta Italia.

Lavazza A Modo Mio Jolie, la macchinetta per caffè da mettere in cucina

Disponibile in colorazione bianca la Lavazza A Modo Mio Jolie è una macchinetta perfetta per ogni casa. Che tu abbia tanto o poco spazio a disposizione non è importante visto che avrà anche delle dimensioni minime ma ti fa gustare la tua tazzina preferita in modo superbo.

Con il contenitore sufficiente per un’intera giornata di lavoro e il sistema raccogli goccia hai sempre tutto pulito e pronto per l’uso. Da attivare è semplicissima dal momento che ha un solo pulsante con cui accendi e spegni ma regoli anche l’uscita del caffè. Corto o lungo? Scegli tu quello che preferisci.

Dal momento che la comodità è di casa ti faccio sapere che ha anche un contenitore per le capsule esaurite. Ne contiene all’incirca 5 quindi non devi svuotarlo ad ogni utilizzo.

Infine puoi regolare l’altezza del piattino così puoi mettere sia una tazzina che una tazza se sei amante del caffèlatte al mattino.

Non perdere la tua occasione e collegati al volo su eBay dove puoi acquistare la tua Lavazza A Modo Mio Jolie a soli 67€. Aggiungila al carrello e usa il codice “SETTEMBRE2023”.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.