L’Aspirapolvere Roborock Flexi Lite è l’alleato quotidiano contro lo sporco

Pulire casa è un qualcosa che spesso può scocciare ma se lo fai con gli strumenti giusti ti garantisco che diventa un gioco da ragazzi. Per questo motivo voglio mostrarti la Roborock Flexi Lite, un’aspirapolvere lavapavimenti che ti permetterà di svolgere le faccende di casa quotidiane con una semplicità e comodità estrema. Proprio in questo momento la trovi in promozione su Amazon a soli 219,99€ spuntando la casella del coupon che ti permette di avere 30€ di sconto. Fatti un regalo sostanzioso per Natale, te lo meriti!

Pulisci casa con stile grazie all’aspirapolvere lavapavimenti Roborock Flexi Lite

Sei stanco delle classiche aspirapolvere con filo che tutto ciò che fanno è aspirare le briciole e anche male O di dover disintrecciare il cavo lungo la strada? Bene, allora l’aspirapolvere lavapavimenti Roborock Flexi Lite è proprio quello che stavi cercando. Grazie alla sua batteria integrata puoi utilizzarla fino a 40 minuti consecutivi, un tempo più che sufficiente per pulire abilmente tutta la casa.

Ma veniamo alle prestazioni. Si può dire che lo sporco ha letteralmente paura di questo gioiellino. La potenza di aspirazione da 17.000 Pa è così forte che con una sola passata spazi via ogni tipo di sporco sia umido che secco. Inoltre grazie alla sua tecnologia riesce ad aspirare lungo i bordi senza alcun problema.

Quest’ultima è anche in grado di rilevare in maniera automatica il livello di sporco e di gestire autonomamente la potenza dell’aspirazione, così da non sprecare batteria inutilmente quando non hai bisogno della potenza massima.

Infine grazie allo schermo LED a portata di mano, monitorare le modalità e lo stato della carica non è mai stato così semplice.

Insomma quest’aspirapolvere è davvero un agglomerato di tecnologia che non puoi lasciarti scappare. A soli 219,99€ la trovi su in offerta su Amazon spuntando l’apposita casella del coupon che ti permette di ottenere 30€ di sconto.

Le spedizioni sono gratuite e rapide in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.