L'Aspirapolvere Elettrico DEFINITIVO costa 109€ grazie al COUPON

Se utilizzi ancora un aspirapolvere con filo tradizionale, è arrivato il momento di cambiarlo. E grazie al coupon “XIAOMIDAYS24“, potrai risparmiare davvero tanto sul magnifico Dreame U10. Mentre inizialmente il prezzo si attestava sui 128,90€, con questo codice lo pagherai solamente 109,56€.

Tutte le caratteristiche dell’aspirapolvere senza fili Dreame

Dreame U10 offre una potenza senza compromessi grazie al suo motore da 450W che genera un’aspirazione ciclonica di 20.000Pa in grado di catturare anche lo sporco più ostinato. La batteria al litio da 2500mAh garantisce un’autonomia fino a 60 minuti, consentendoti di pulire l’intera casa senza interruzioni. Avrai tutta la possibilità di scegliere tra tre modalità di aspirazione: Eco per una pulizia silenziosa, Standard per un equilibrio tra efficienza e consumi, e Turbo per affrontare lo sporco più resistente con la massima potenza.

Non manca poi il tubo telescopico regolabile in lunghezza che ti consente di raggiungere facilmente soffitti e angoli nascosti, mentre la spazzola multi-superficie con tecnologia intelligente si adatta automaticamente al tipo di pavimento per una pulizia ottimale.

Questo aspirapolvere è dotato di una serie di accessori che rendono la pulizia di ogni angolo della casa un gioco da ragazzi: dalla bocchetta per fessure alla spazzola per mobili, dalla spazzola elettrica mini allo strumento 2 in 1 per la pulizia di scrivanie e tastiere, avrai tutto ciò di cui hai bisogno per mantenere la tua casa perfettamente pulita.

Il suo serbatoio della polvere ha una capienza di 0.6L ed è facile da svuotare e lavare, mentre il filtro lavabile in acqua ti consente di risparmiare denaro e di contribuire alla salvaguardia dell’ambiente. Inoltre, il display LCD a colori fornisce informazioni in tempo reale sul livello di batteria, la modalità di aspirazione e la manutenzione del filtro!

Inizia a pulire con facilità la tua casa, da cima a fondo, con questo fantastico Dreame U10! Ricorda che per pagarlo 109,56€ dovrai inserire il codice “XIAOMIDAYS24” in fase di acquisto!