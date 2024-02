L'asciugacapelli PREMIUM in offerta per San Valentino

L’asciugacapelli JIGOO H300 presenta una serie di caratteristiche tecniche all’avanguardia che lo rendono un prodotto di eccellenza nel campo della cura dei capelli. Il motore brushless ad alta velocità da 1600W è il cuore pulsante di questa macchina per lo styling. Con i suoi 110.000 giri al minuto, questo motore assicura un potente flusso d’aria di 22 metri al secondo, asciugando i capelli rapidamente e con una temperatura più bassa per evitare secchezza, crespo e sfibratura. Il design leggero e compatto dell’H300 facilita la maneggevolezza e migliora l’esperienza di utilizzo.

Il controllo intelligente della temperatura è un’altra caratteristica distintiva di questo asciugacapelli. Monitorando la temperatura del flusso d’aria più di 100 volte al secondo, l’H300 garantisce la giusta temperatura per proteggere i capelli dalla secchezza, dalla rottura e dall’effetto crespo. Questo sistema controllato aiuta a migliorare la durata e la lucentezza dei capelli fino al 90%, riducendo significativamente i danni causati dal surriscaldamento e prolungando la durata delle acconciature permanenti. Con 200 milioni di ioni negativi, l’asciugacapelli ionico JIGOO H300 elimina efficacemente l’elettricità statica e l’effetto crespo, sigillando la cuticola del fusto dei capelli e rendendoli più lisci e lucenti.

Per un’esperienza di asciugatura personalizzata, l’H300 offre 2 livelli di velocità e 4 modalità di calore, consentendo di regolare il calore in base al tipo di capelli e allo stile desiderato. Con una rumorosità di soli 59 dB, questo asciugacapelli assicura un funzionamento silenzioso e duraturo nel tempo. Infine, i beccucci magnetici per lo styling e per la diffusione completano le caratteristiche di questo dispositivo, consentendo di concentrare il flusso d’aria o di definire ricci e onde con facilità e precisione. Il loro design magnetico consente un’installazione rapida e regolazioni flessibili della direzione del flusso d’aria, offrendo un’esperienza di styling personalizzata e di alta qualità.

