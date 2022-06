Lasciati stupire da questo aspirapolvere by Xiaomi a 90€: sconto WOW

Il Trouver Power 11, prodotto parte dell’ecosistema Xiaomi, è un aspirapolvere senza fili pazzesco. Un aggettivo che non ho scelto a caso: l’ho fatto perché ha un equilibrio fra qualità e prezzo golosissimo. Dotato di potente motore di nuova generazione, forza aspirante fino a 20kPa, batteria ricaricabile e display, adesso è anche in gran sconto su eBay.

Puoi portarlo a casa a 90€ circa appena, ma dovrai essere veloce e approfittarne, prima che la promozione finisca. Mettilo nel carrello e – prima di completare l’ordine – inserisci il codice “PIT10PERTE2022”. Le spedizioni sono rapide e gratis garantite in una manciata di giorni.

Eccellente aspirapolvere by Xiaomi a prezzo super

Una chicca da scoprire. Un aiuto per le pulizie domestiche che è pronto a stupire. Elimini peli, capelli, detriti, sporcizia e polvere in un solo colpo dal pavimento e non solo. Infatti, combinando gli accessori in dotazione, puoi arrivare su altre superfici, ma anche negli angoli e fessure più stretti.

Il funzionamento tramite batteria ricaricabile ti garantisce tantissimi minuti di utilizzo, prima di dover ricorrere alla ricarica. Naturalmente, dipende alla potenza di aspirazione che deciderai di impostare, ma puoi arrivare fino a ben 60 minuti d’uso con una sola ricarica. Dal display, tieni sotto controllo tutti i parametri, inclusa l’autonomia energetica residua.

Facilissima anche la manutenzione: basta un attimo per svuotare il serbatoio e non solo. Se desideri usarlo a lungo, puoi addirittura acquistare una batteria extra e sostituirla.

Lasciati stupire e completa le pulizie in pochissimo tempo. Sfruttalo anche in auto o altri ambienti: perché limitarsi all’interno dell’abitazione, se non c’è alcun vincolo dei cavi?

Non perdere l’occasione di fare un vero e proprio affare su eBay con questo eccezionale aspirapolvere senza fili di Xiaomi a 90€ appena da eBay. Mettilo nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “PIT10PERTE2022”. Le spedizioni sono rapide e gratuite: il tuo alleato per le pulizie arriverà a casa in una manciata di giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.