L'Arricciacapelli Automatico di Philips sarà il tuo migliore amico grazie a questa OFFERTA!

Sei stanca di dover sistemare con una spazzola i tuoi capelli per uno styling perfetto? Da adesso ci penserà Philips StyleCare Prestige: un arricciacapelli automatico che utilizza un innovativo sistema. Il suo prezzo originario è di 126,71€ ma , grazie allo sconto del 21%, riuscirai a portartelo a casa per soli 99,99€. Scopriamo di cosa si tratta e il suo funzionamento.

Tutte le caratteristiche dell’arricciacapelli Philips

Philips StyleCare Prestige è molto più di un semplice arricciacapelli. Con il suo sistema di arricciatura intelligente, otterrai riccioli perfetti e duraturi con estrema facilità. Questo innovativo dispositivo è dotato di due protezioni che garantiscono una rotazione automatica uniforme, avvolgendo ogni ciocca con precisione da professionista. Non solo, il cilindro extra lungo ti consente di arricciare il doppio dei capelli in un solo passaggio, mentre la regolazione della temperatura assicura una maggiore protezione dei tuoi capelli.

Con ben 27 opzioni di stili diversi a tua disposizione, potrai sperimentare una vasta gamma di look per qualsiasi occasione, grazie alle impostazioni di tempo, temperatura e direzione di arricciatura personalizzabili. Il design aperto non solo protegge i tuoi capelli durante l’arricciatura, ma evita anche i fastidiosi grovigli e segue la naturale forma dei tuoi capelli.

Grazie al rivestimento in ceramica con cheratina, i tuoi capelli rimarranno sani e luminosi, mentre la tecnologia di rinforzo del riccio garantisce che i tuoi ricci rimangano perfetti e duraturi nel tempo, utilizzando il calore in modo efficiente senza compromettere la salute dei tuoi capelli.

Philips StyleCare Prestige è l’arricciacapelli ideale per coloro che cercano riccioli impeccabili e una vasta varietà di stili, senza compromettere la salute dei capelli. Prendilo subito per soli 99,99€ invece che 126,71€!