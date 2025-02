Laptop con Windows 11 ad appena 249€: l'offerta da non farsi scappare

Acemagic ha tirato fuori dal cilindro un notebook con i fiocchi: prezzo mini, specifiche niente male. Partiamo da quello che vi interessa di più: applicando il coupon da 50€ e lo sconto del 5%, il prezzo crolla a 249€. Sì, avete letto bene. Ma aspettate a giudicare, perché questo portatile ha qualche asso nella manica.

Prima sorpresa: chassis in metallo. Niente plasticaccia, qui si parla di materiali premium che non ti aspetteresti in questa fascia di prezzo. Il display? Un generoso 15.6 pollici che vi permette di lavorare comodamente senza strizzare gli occhi.

Sotto il cofano troviamo il processore Intel Twin Lake-N150, affiancato da 16GB di RAM (sì, 16GB, non è un errore) e un SSD da 512GB. Per chi non mastica tecnicismi: significa che potete tenere aperte tutte le schede di Chrome che volete senza che il PC vi implori pietà.

La connettività è moderna e completa: USB 3.2 per trasferimenti veloci, Type-C per la nuova generazione di accessori, HDMI per collegare il vostro TV o monitor preferito. E il Bluetooth 5.0? Perfetto per cuffie wireless e altri accessori.

Ma la vera chicca è la tastiera italiana: niente più acrobazie per trovare le lettere accentate! È anche retroilluminata, così potete lavorare comodamente anche di sera.

Un consiglio da amico? Se state cercando un portatile per la produttività quotidiana, studio o navigazione web, questo ACEMAGIC potrebbe essere la sorpresa dell’anno. Certo, non è un PC da gaming o per editing video professionale, ma per tutto il resto… fa il suo dovere, e lo fa bene.

Non dimenticate di applicare il coupon da 50€ e approfittare dello sconto del 5%! A 249€, considerando la costruzione in metallo e le specifiche, è un affare che merita almeno un’occhiata.