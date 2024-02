Laptop 14" SPETTACOLARE a 199€ su Amazon: RAM 8GB, 256GB SSD, Windows 11 Pro

Questo bellissimo laptop, a questo prezzo, è un affare imperdibile. Ampio display da 14″, chip Intel, ben 8GB di RAM ed SSD 256GB. Ancora, già a bordo c’è il sistema operativo Windows 11 Pro! In promozione su Amazon, puoi portarlo a casa a 199€ circa appena: spunta il coupon in pagina e completa al volo il tuo ordine per approfittarne. Le spedizioni sono super rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime, ma la disponibilità è limitata.

Una delle caratteristiche principali di questo PC è la sua RAM da 8GB, che garantisce una gestione fluida delle applicazioni e dei processi multitasking. Non dovrai più preoccuparti di rallentamenti o blocchi durante il lavoro o il divertimento. Inoltre, con il rapido SSD da 256GB, avrai spazio sufficiente per archiviare i tuoi file, documenti e programmi preferiti, consentendoti di accedere a essi in modo rapido e senza problemi.

Ancora, è equipaggiato con il sistema operativo Windows 11 Pro, che offre un’interfaccia intuitiva e una vasta gamma di funzionalità avanzate. Sfrutta al massimo le potenzialità del tuo dispositivo con questa versione aggiornata del sistema operativo Microsoft.

La qualità visiva non sarà un problema grazie al display FHD da 14 pollici con risoluzione 1920×1080. Potrai goderti immagini nitide e dettagliate, perfette per il lavoro, la visione di film o la navigazione sul web. Inoltre, grazie alla connettività WiFi a doppia banda 2.4G/5G, potrai sfruttare la velocità e la stabilità della connessione Internet senza interruzioni.

Questo portatile ti offre anche una serie di porte e connessioni per soddisfare le tue esigenze. Dispone di una porta Type-C per collegare dispositivi esterni ad alta velocità e supporta la riproduzione di video 4K, offrendoti un’esperienza visiva coinvolgente.

La batteria da 5000 mAh assicura un’autonomia duratura, consentendoti di utilizzare il portatile per lunghe sessioni di lavoro o intrattenimento senza doverti preoccupare di ricaricarlo frequentemente. Inoltre, la presenza del Bluetooth 4.2 ti permette di connettere facilmente dispositivi wireless come cuffie, altoparlanti o mouse.

Insomma, un laptop strepitoso al prezzo che mai penseresti. Spunta il coupon in pagina e completa al volo il tuo ordine su Amazon. Lo prendi a 199,99€ appena e le spedizioni sono super veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii rapido, la disponibilità è limitata.