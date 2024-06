L'Apple iPad del 2022 con chip M1 è in offerta: il prezzo scende sotto i 600€

L’iPad Air 2022 è un tablet potente e versatile che offre molte delle funzionalità del modello Pro a un prezzo più accessibile. Oggi è disponibile su Amazon ad un prezzo ultra-competitivo: con lo sconto del 28% sul suo prezzo di listino, lo paghi solamente 594,20€.

Alimentato dal chip M1 di Apple, garantisce prestazioni eccellenti per la maggior parte delle attività, compresi il gaming, la visione di film e la produttività. Il display Liquid Retina da 10,9 pollici con una risoluzione di 2360 x 1640 pixel è luminoso e dettagliato, con una frequenza di aggiornamento standard di 60Hz.

Il design è elegante e robusto, con bordi piatti e una costruzione in alluminio anodizzato disponibile in diverse colorazioni. Il tablet pesa solo 469 grammi: è leggerissimo. L’iPad Air 2022 supporta la Apple Pencil di seconda generazione e la Magic Keyboard.

Non rimane ancora molto tempo per acquistarlo a questo prezzo ultra-scontato. Mettilo subito in carrello per averlo con uno sconto di 294€. Ti ricordo che al momento del checkout potrai scegliere di dividere l’importo in più rate, rendendo questa offerta ancora più comoda e accessibile.