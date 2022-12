L'app "Find My" di iPhone salva la vita di una donna

In queste ore abbiamo appreso una notizia molto particolare che, per fortuna, si è conclusa con un lieto fine. Grazie alla funzione di ricerca dell’app “Find My” (Trova il mio) presente nei prodotti di Apple, una donna ha avuto salva la vita dopo un incidente d’auto.

L’app Find My è una funzione salva-vita?

Sappiamo già che la serie iPhone 14 è arrivata sul mercato con una funzionalità di SOS Emergency (Crash Detection) che rileva automaticamente la presenza di un eventuale incidente d’auto e consente al telefono di chiamare i soccorsi comunicando anche la posizione del sinistro. La feature sfrutta la connettività satellitare e ad oggi molte persone bloccate in incidenti potenzialmente letali sono riusciti a averne beneficio.

Abbiamo già visto varie segnalazioni di persone che hanno avuto salva la vita grazie a questa feature, ma ora notiamo che anche l’app “Find My” è stata utile in questo senso. L’incidente è avvenuto in California, dopo la notte di natale, precisamente a San Bernardino.

Analizzando la dinamica dell’incidente sappiamo che il veicolo è caduto da un dirupo alto 200 metri; la famiglia della donna aveva notato che costei tardava a rientrare e non rispondeva al telefono. Utilizzando la funzione “Find My” sono riusciti a rintracciare la posizione e hanno scoperto che la vettura della vittima si trovava oltre il lato dell’autostrada; hanno subito chiamato le autorità competenti e i soccorsi per indagare a fondo.

La storia è stata diramata sul web dai vigili del fuoco della contea locale mediante un post su FaceBook; purtroppo la donna ha riportato gravi ferite ma sembra che non sia in pericolo di vita.

Segnaliamo che tutti i gadget di Apple dispongono di questa feature, quindi potenzialmente, tutti i device della mela sono dei “salva-vita”. Ad ogni modo, se volete il top del top, vi consigliamo iPhone 14 (128 GB) che oggi è anche in sconto a soli 907,00€ su Amazon.

