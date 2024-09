L'app di Gemini è in arrivo anche su Google Workspace

Google rende finalmente disponibile l’app di Gemini standalone per tre piani Google Workspace, eliminando di fatto la necessità di acquistare l’add-on separatamente. A comunicarlo è stata la stessa azienda, che ha anche annunciato l’introduzione di nuove misure legate alla sicurezza, con tre nuove certificazioni acquisite da Gemini for Workspace.

Nessun dato utilizzato per addestrare: parola di Google

L’app di Gemini sarà inclusa come parte di tre piani Workspace: Business, Enterprise e Frontline, permettendo a milioni di utenti di accedere a tutti i vantaggi dell’IA senza dover acquistare separatamente l’add-on, come avveniva in precedenza. Tramite la console di amministrazione, gli utenti potranno gestire l’app come preferiscono, in termini di richieste e risposte generate.

Gemini, garantisce Google, non utilizzerà i dati dell’azienda, i prompt o le risposte per addestrare o migliorare i propri modelli, confermando ancora una volta la volontà di tutelare la privacy di quanti utilizzano il suo servizi di Intelligenza Artificiale. A proposito di sicurezza, Google ha annunciato che a breve gli utenti Business potranno affidarsi al nuovo Security Advisor.

Di cosa si tratta? “Consideralo come il tuo esperto di sicurezza personale in grado di offrire approfondimenti personalizzati per l’azienda, indicazioni pratiche e controlli aggiuntivi di prevenzione delle minacce e protezione dei dati”, spiega l’azienda di Mountain View. Tradotto in poche parole, è un potente toolkit pensato per contrastare tutte le ultime minacce informatiche tramite l’implementazione di misure di sicurezza mirate.

Gli utenti risparmiano fino a 105 minuti con l’AI

In più, Gemini for Workspace ha anche ricevuto tre nuove certificazioni secondo gli standard di sicurezza e privacy del settore: SOC 1/2/3, ISO 27001 e ISO 27701, che rendono così l’AI di Google il primo assistente basato sull’Intelligenza Artificiale generativa a ottenere queste certificazioni.

Google, infine, ha snocciolato qualche dato su Gemini: utilizzando l’Intelligenza Artificiale integrata nelle app più popolari (Gmail, Docs e Drive su tutte), gli utenti risparmiano in media 105 minuti alla settimana. Il 75% degli utenti giornalieri di Gemini for Workspace ha inoltre affermato che l’utilizzo dell’AI migliora la qualità del proprio lavoro.