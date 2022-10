L'antivirus con il miglior tasso di rilevamento? È in sconto a 17€

Arriva una grande occasione per acquistare Panda Dome Essential, l’antivirus che è stato premiato dagli esperti come l’unico in grado di garantire un tasso di rilevamento delle nuove minacce pari al 100%. Adesso puoi farlo tuo con il 50% di sconto a soli 17,49 euro, sei subito protetto e puoi contare su una serie di servizi aggiuntivi.

Perché Panda Dome Essential è l’antivirus consigliato dagli esperti

Gli esperti di sicurezza informatica che hanno premiato Panda Dome Essential non parlano soltanto dell’eccellente tasso di rilevamento, ma anche della sua velocità estrema, l’intelligente utilizzo delle risorse, la massima protezione e il download sicuro delle applicazioni.

Sì, perché incluso nel prezzo di 17,49 euro hai:

Protezione antivirus in tempo reale

Firewall per Mac o Windows

per Mac o Windows Una VPN per accedere a internet in anonimo e privato fino a 150 MB al giorno

per accedere a internet in anonimo e privato fino a 150 MB al giorno Protezione del WiFi

Analisi virus per i dispositivi USB connessi al PC

Con Panda Dome Essential, insomma, navighi, fai shopping online in tutta sicurezza e puoi proteggere anche la tua rete WiFi. Inoltre, se dovessi essere connesso a un wireless pubblico puoi sfruttare la VPN inclusa nel prezzo per restare anonimo, protetto e irrintracciabile a potenziali malintenzionati.

Se scegli adesso la protezione offerta da Panda Dome Essential pagherai un anno di antivirus soltanto 17,49 euro. Puoi pagare con carta di credito, debito o PayPal, usufruire di una garanzia di rimborso fino a 30 giorni dalla data di acquisto e un’assistenza dedicata 24 ore su 24, 365 giorni l’anno.

