L'angolo degli AFFARI TOP su Amazon: 5 gadget tech a meno di 5€

Lasciati stupire da quanto poco possano costare questi gadget tech super utili. Questa selezione di 5 prodotti a meno di 5€ su Amazon è super interessante. In più, se sei abbonato ai servizi Prime, godi di spedizioni super rapide e gratuite. Pronto a fare affari? Allora continua a leggere!

Questo kit a forma di penna è geniale. Puoi usarlo per pulire velocemente e con ottimi risultati i tuoi auricolari, ma anche la tastiera del PC, il tablet e lo smartphone. Riutilizzabile, lo porti a casa a 4,99€.

Ancora a tema pulizie, ecco lo strumento geniale per pulire i display, pensato per i più pigri (presente!). Si tratta di salviette spettacolare, che passi sul monitor di PC, smartphone e tablet e li pulisci in una passata. L’ideale anche da avere nello zaino, così da pulire mentre sei in giro. La confezione da 20 pezzi la prendi a 1,99€ appena.

Il terzo prodotto è una chiavetta USB da 32GB che colpisce per un dettaglio: è minuscola. Invisibile. La monti da qualche parte e non si vede. Perfetta da portare in giro, è l’ideale anche da abbinare – ad esempio – a media player oppure sistemi di videosorveglianza. La puoi portare a casa a 4,87€.

Questo cavo è un prodotto spettacolare. Un prodotto 3 in 1 con ingresso USB e ben 3 uscite per tutti i tuoi dispositivi: USB C, microUSB e Lightning. Puoi usarne uno alla volta oppure tutti contemporaneamente. Realizzato in robusta corda di nylon, con rinforzi alle estremità, a questo prezzo è un affare. Te l’accaparri a 4,99€.

Per finire, un praticissimo sistema di ricarica per auto – con supporto alla ricarica rapida – dotato di doppio ingresso USB per collegare fino a due dispositivi contemporaneamente. La cosa incredibile è che te l’accaparri a 3,99€ appena adesso.

Come vedi, con pochissimi euro puoi trovare gadget tech super utili su Amazon e il bello è che – se sei abbonato ai servizi Prime – le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite. Divertiti a fare shopping con meno di 5€: zero sensi di colpa.

