Un sistema d'illuminazione intelligente è semplicissimo da avere soprattutto se approfitti dell'offerta su Amazon e ti porti a casa queste lampadine Smart.

Lampadine Smart: come utilizzarla al meglio all'interno della tua casa

Se hai a casa un assistente vocale e vuoi iniziarlo a sfruttare per gestire i tuoi dispositivi intelligenti non puoi non partire da le lampadine Smart. Super economiche, queste ti consentono di trasformare la tua casa in un solo tocco e rendere l'illuminazione super reattiva.

In particolar modo, le puoi comandare con l'applicazione dedicata allo smartphone o con la tua voce. Infatti sono compatibili al 100% sia con Amazon Alexa che con Google Home e Siri, l'assistente di Apple. In altre parole ti basta dettare un comando con la voce per avere subito ciò che vuoi.

Il loro essere intelligente, tuttavia, non si limita alla loro gestione in quanto sono capaci di modificare luce e soprattutto intensità. Sono dimmerabili e quindi puoi regolare l'intensità che mettono selezionare un valore che più ti aggrada. Possono finanche riprodurre una luce bianca calda o fredda o in caso tu voglia un tocco di brio aggiuntivo colorarsi con uno dei 16 milioni di colori disponibili.

Non perdere finanche la possibilità di utilizzare i preset già impostati o di creare una vera e propria routine che le faccio accendere e spegnere automaticamente senza che tu debba intervenire.

Acquista subito queste lampadine Smart su Amazon.

