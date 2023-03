Queste Lampadine Smart si accendono da sole e sono in SUPER sconto

Hai sempre sognato di pronunciare questa frase: “Alexa, accendi le luci!” Ormai esistono tantissimi dispositivi intelligenti per la casa, ma le lampadine sono un autentico evergreen. La linea Tapo di TP-Link te ne offre una vastissima gamma: con ogni tipo di attacco e adatte ad ogni occasione. Oggi su Amazon puoi trovare in offerta questa confezione di 2 Lampadine Smart con attacco GU10 a soli €18,99, con uno sconto del 24% valido ancora per pochissimo.

Le Lampadine Smart migliorano la tua vita domestica

Questi piccoli ma pratici faretti emanano una luce calda da 2700 K, con cui otterrai un’atmosfera domestica davvero accogliente e confortevole. Puoi anche accentuare la luminosità se stai leggendo un buon libro o lavorando al computer, oppure attenuarla se vuoi semplicemente rilassarti sul divano a guardare la TV dopo una giornata faticosa e stancante. Tutto questo è possibile con il controllo da remoto tramite l’app ufficiale Tapo, su cui puoi impostare programmazioni giornaliere e settimanali, un timer di accensione e spegnimento e persino azionare la cosiddetta Modalità Alba e Tramonto. Con questa puoi regolare l’accensione e lo spegnimento delle Lampadine Smart in modo più naturale, in base al fuso orario in cui ti trovi. Inoltre potrai impostare delle funzionalità di gruppo per controllarne più di una contemporaneamente, nell’ordine che più desideri.

Quando sei in casa, puoi anche evitare di ricorrere sempre al tuo smartphone. Una volta collegate al Wi-Fi di casa, queste Lampadine funzionano tramite Alexa e altri simili assistenti vocali. Puoi letteralmente “parlare con loro” ed esse faranno esattamente ciò che vuoi, quando vuoi.

La base della singola lampadina è di tipo GU10; assicurati di avere apparecchi compatibili. Con un notevole risparmio energetico, puoi ridurre i consumi quando vuoi senza mai interferire con luminosità o qualità. Cosa aspetti ad acquistare una confezione da 2 Lampadine Smart Tapo? Costano solo €18,99 con Amazon Prime, ancora per pochissimo!

